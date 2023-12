Sanità privata, la Casa della Salute apre un nuovo poliambulatorio a Pontedecimo

Genova. La Casa della Salute apre un nuovo poliambulatorio a Genova Pontedecimo, in via Natale Gallino 33. Si tratta della 26esima struttura dell’azienda genovese che è presente oggi in Liguria e Piemonte.

L’inaugurazione del poliambulatorio si è svolta questa mattina, con il taglio del nastro e una cerimonia istituzionale alla presenza del Presidente del Municipio V Valpolcevera Federico Romeo e degli esponenti della comunità locale.

“Questo nuovo centro a Genova Pontedecimo rappresenta la decima struttura di Cds nel capoluogo ligure nonché la terza in Valpolcevera, aggiungendosi a quelle già attive di Manesseno e Bolzaneto – afferma l’amministratore delegato di Cds Marco Fertonani – Chiudiamo questo 2023 con 26 strutture in Piemonte e Liguria, portando avanti con convinzione un percorso di sviluppo e crescita ambizioso che nel 2024 ci vedrà arrivare anche in nuovi mercati come Sardegna, Toscana e Valle d’Aosta. La nostra capillarità sul territorio e l’attenzione alle comunità servite, però, restano immutate: nelle realtà nelle quali ci inseriamo, infatti, ci impegniamo per favorire una ricaduta positiva e per essere presenti come punto di riferimento per i nostri pazienti. Come da nostro standard, anche nel poliambulatorio di Genova Pontedecimo mettiamo al centro il benessere delle persone attraverso una proposta integrata, tecnologie all’avanguardia, medici di grande esperienza e tempi di attesa ridotti”.

Nella nuova struttura, già attiva da una settimana, è possibile effettuare esami di diagnostica per immagini come le ecografie ed esami di laboratorio ad accesso diretto, senza prenotazione e con refertazione entro 48 ore dall’esecuzione della prestazione.

Il poliambulatorio di Genova Pontedecimo è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 19.30 e il sabato dalle 8.30 alle 12.30. Si possono effettuare esami di laboratorio ad accesso diretto e con refertazione entro 24/48 ore ed ecografie.