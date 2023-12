Sampierdarena, 26enne segregata e violentata in casa dal compagno: ricoverata al Galliera

Genova. La avrebbe segregata in casa con minacce e violenze. Per questo una donna di 26 anni ha sporto denuncia contro il convivente.

La giovane, che vive a Sampierdarena, è stata prima accolta dalla Guardia di finanza e poi curata all’ospedale Galliera. Le sue accuse sono poi finite al vaglio degli investigatori della polizia specializzati nelle violenze e nei maltrattamenti nei confronti delle donne.

La storia è stata anticipata dal Secolo XIX. La donna avrebbe raccontato di percosse e rapporti sessuali non consensuali. L’uomo le avrebbe impedito di uscire, se non in sua compagnia.

L’allarme è scattato giovedì scorso, quando la 26enne è arrivata in stato di shock alla caserma di lungomare Canepa dopo l’ultima aggressione. Finché la giovane non è riuscita a scappare di casa per chiedere aiuto. Le indagini sono in corso.