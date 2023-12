Sampdoria vs Feralpisalò, Pirlo suona la carica: “È il momento di accelerare, i regali li abbiamo già fatti”

Domani alle 16,15 contro sfida alla Feralpisalò. Boxing day (Santo Stefano) contro il Bari alle 20,30. Due partite in casa per continuare la corsa verso l’ottavo posto, che significa playoff. Posizione che dista cinque punti, sarebbero tre senza penalità. Imperativo non abbassare la guardia per evitare bruschi scivoloni come contro il Brescia.

“Saranno due partite importanti e fondamentali – esordisce Andrea Pirlo . Pensiamo a quella di domani. Loro vengono da un grandissimo risultato, la vittoria 1 a 0 contro la Cremonese, e avranno grande entusiasmo come lo avremo noi. Non dobbiamo abbassare la concentrazione, non è tempo di fare regali: ne abbiamo fatti in passato. Ora è il momento di accelerare e di fare punti”.

L’allenatore non si nasconde fissando l’obiettivo: “Nel girone di ritorno vogliamo rimanere attaccati al treno dei playoff. Dipenderà esclusivamente da noi. Bisogna avere la voglia di sacrificarsi. Dipende solo da noi perché abbiamo le qualità”.

La sconfitta di Brescia e contestualmente la vittoria degli avversari di domani contro una big come la Cremonese sono due segnali di una gara che sarà difficile a dispetto della classifica: “Guai a sottovalutare l’avversario guardando alla classifica. Hanno dimostrato di essere una squadra valida. Tutte le partite sono difficili in questa Serie B. Non possiamo permetterci cali di tensione”.

“Per fortuna non dovremo viaggiare – conclude -, potremo anche contare sull’apporto dei nostri tifosi. C’è una bella atmosfera con i tifosi. Questo ci dà spinta in più. Lato mercato, stiamo cercando valutando dove intervenire per allungare e possibilmente migliorare la rosa. Adesso, però, è il momento di pensare a queste due partite”.