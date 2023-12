Sampdoria, Pirlo: “Peccato per l’ingenuità sul gol, Esposito? Non deve mai accontentarsi”

Genova. “Abbiamo fatto una buona partita, eravamo stanchi e sapevamo di giocare non con i nostri ritmi, era normale non aspettarci grande intensità. Avevo detto ai ragazzi di stare in partita perché si poteva sbloccare anche all’ultimo. Peccato per l’ingenuità sul gol perché ormai il Bari si era chiuso”.

Mister Pirlo fotografa così il pareggio contro il Bari, raggiunto in pieno recupero grazie a Esposito. “I ragazzi sono stati bravi nella reazione, a non voler perdere la partita”. Un gol, quello subito, che ricorda un po’ quello di Brescia: “Sono errori che paghiamo, chiamiamola gioventù, inesperienza, non puoi avventurarti a portar palla così centralmente. Avevamo anche messo un giocatore in ampiezza per allargare il Bari, era importante non rischiare le giocate centrali”.

La squadra, non solo in questa partita, ha raccolto pochi gol rispetto a quanto ha creato. Gli infortuni di Borini, Pedrola, pesano sul fronte offensivo. Però questo dicembre ha consegnato un Esposito in crescita notevole e il giocatore è sempre più decisivo. “Pedrola speriamo di poterlo avere presto, si sta curando questo problemino, anzi, problemone, speriamo di averlo alla ripresa del campionato. Esposito sapevamo che giocatore è e io dico sempre che non si deve accontentare, deve dimostrare ogni partita e non adagiarsi sui gol fatti”. In questa partita, tra l’altro, è stato anche chiamato a calciare sulle punizioni e i calci d’angolo”.

Altro elemento che sarà sicuramente d’aiuto per il girone di ritorno è Benedetti, che oggi ha allungato ulteriormente minutaggio ed è anche stato utilizzato come trequartista a un certo punto della partita: “Ha fatto una buona partita, può giocare sia da mezz’ala sia da trequartista − dice Pirlo – ha un passo diverso dagli altri, attacca e difende, quindi può darci una grossa mano e in base a come vorremmo giocare le partite decideremo come utilizzarlo”.

Tempo di bilanci per questa prima parte di stagione, Pirlo dice che la squadra può fare ancora meglio e che bisogna lavorare sui dettagli proprio per evitare quelle ingenuità che rischiano di tramutarsi in sconfitte.