Sampdoria, Pirlo: “La partita l’abbiamo persa noi, troppi errori e poca aggressività”

Genova. “Abbiamo regalato i primi venti minuti, concesso due gol evitabili non mettendo pressione sui loro cross e sui portatori di palla. Poi siamo stati bravi a rimetterla in piedi, ma l’espulsione ci ha messo in difficoltà”.

Andrea Pirlo commenta in modo molto lucido la sconfitta contro il Feralpisalò che rovina il Natale ai blucerchiati.

Il mister non usa mezze parole: “Un giocatore di esperienza come Kasami non può incappare in un errore del genere”.

C’è inevitabilmente amarezza: “L’avevamo preparata bene, era una partita decisiva per darci continuità; dopo i primi minuti ad alta intensità siamo calati, lasciando campo a loro. Quando sei poco aggressivo puoi prendere gol da chiunque”.

Pirlo elogia comunque i suoi per la reazione di carattere, “ma quando fai tanti errori, alla fine paghi”.

Secondo Pirlo la partita l’ha persa la Sampdoria anche se gli episodi arbitrali terranno banco nel dopo-partita: “Al primo minuto su De Luca sembrava potesse esserci rigore, ma è stato valutato in modo diverso, sul gol annullato ci hanno detto che Gonzalez ha alzato gamba, invece il giocatore si teneva la faccia”.

Nonostante abbia giocato 70 minuti in dieci, la Sampdoria l’aveva pure recuperata la partita: “Sono stati bravi a rimetterla in piedi con tanta volontà e tanta forza. Dovevamo chiudere al meglio questo pre-Natale. Sul piano caratteriale non devo rimproverare niente a nessuno, ma sono i dettagli che fanno vincere le partite”. Questa volta i centrali difensivi hanno fatto più fatica: “Quando giochi tante partite a quest’età − ammette Pirlo − è normale avere un calo. Hanno fatto male le preventive, a questi attaccanti bisognava cercare di stargli davanti, invece tante volte siamo stati dietro e loro potevano recuperare palla e far salire la squadra”.

Tra le note positive il rientro di Benedetti, che ha disputato 45 minuti nella ripresa: “Dopo tanti mesi di inattività − dice Pirlo − è tornato bene, per noi è un giocatore importante e sarà un valore aggiunto per la squadra”.

Ora c’è il Bari, sempre in casa, il 26 dicembre alle 20.30: “Abbiamo la possibilità di riscattarci, di recuperare le forze e le energie per chiudere al meglio questo 2023”,