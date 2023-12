Sampdoria, Pirlo esulta: “Siamo molto contenti, questa vittoria è anche per Mihajlovic”

Reggio Emilia. Una partita scoppiettante quella andata in scena oggi al Mapei Stadium: la Sampdoria di Pirlo si impone di misura per 1 a 2 contro la Reggiana di Nesta. Gara amministrata perfettamente per tutto il primo tempo dai genovesi, l’unica azione pericolosa avversaria arriva al 38′ con il tiro di Bianco deviato prontamente da Stankovic. Sugli sviluppi del corner però, colpevole la sete di gol della Reggiana, la squadra di Nesta si ritrova sbilanciata in avanti e Kasami può correre indisturbato verso la porta avversaria e segnare grazie all’assist di Esposito. Strepitoso l’inizio del secondo tempo, dove sulla deviazione del tiro di Esposito arriva De Luca con il tap-in vincente che permette di raddoppiare. Poi cresce la Reggiana, ma la Samp regge alla perfezione ogni scorribanda avversaria fino al novantesimo, dove Portanova sigla la rete dell’1 a 2 e permette ai suoi di intravedere uno spiraglio di luce. Caos La Gumina che qualche secondo dopo il gol si fa ammonire per la seconda volta e regala qualche minuto prezioso agli avversari per guadagnare quantomeno un punto, ma la partita termina con la vittoria blucerchiata.

Andrea Pirlo, in sala stampa, esulta per il risultato raggiunto: “Bellissima vittoria, raggiunta su un campo difficile. Dovevamo dare continuità alla vittoria di Lecco e abbiamo fatto bene, gestendo tutte le situazioni a parte i minuti finali. Era quello che volevamo, abbiamo approciato in modo giusto fin dall’inizio, siamo molto contenti“.

Il gol vittoria arriva dal ginocchio di De Luca, giocatore che non segnava da diverso tempo: “Siamo contentissimi di lui, ci aspettavamo il suo gol e oggi finalmente è arrivato. Ha sempre sfoderato belle prestazioni ma ha bisogno di gol come tutti gli attaccanti, adesso che si è liberato di questo peso avrà ancora molto di più da dare”.

Oggi è l’anniversario della morte di Mihajlovic, grandissimo giocatore con un passato da giocatore ed allenatore nella Sampdoria. La squadra è infatti scesa in campo con una patch speciale sul braccio sinistro per ricordarlo: “Abbiamo giocato anche per Sinisa, è stato un esempio per tutti sia in campo che fuori, con questa vittoria lo ricordiamo con molto piacere. Ha segnato anche Kasami che lo ricorda sia per la stazza che per la peculiarità del piede mancino, è stato bello regalargli questa soddisfazione“.

Ringraziamento speciale anche al tifo blucerchiato: “I tifosi sono sempre stati al nostro fianco e lo hanno dimostrato anche oggi. Adesso aci mancano due partite prima della sosta da affrontare al meglio, ci devono dare la spinta per affrontare il 2024 con grande energia”.