Sampdoria, Pirlo: “Bella risposta da parte di tutti, la testa viene sempre prima di tutto”

Genova. “Una bella risposta da parte di tutti, era quello che cercavamo. Ci eravamo parlati durante la settimana e sapevamo che quella di Brescia era stata una partita affrontata male. Peccato solo non averla chiusa prima”. Andrea Pirlo ha trovato la conferma alle parole che aveva pronunciato sia dopo Brescia sia in conferenza stampa ieri.

Una vittoria di gruppo, ma che ha in Sebastiamo Esposito il principale fautore con due reti bellissime: “Ha fatto una buona partita − dice Pirlo − poteva fare quattro gol, non si deve accontentare. Con le qualità che ha può fare molto di più, ma tutto sommato ha fatto una bella gara anche in non possesso, non solo quando giochiamo la palla”.

Una vittoria di testa, visto che non è cambiato molto da Brescia: “La testa viene sempre prima di tutto, dipende come affronti le partite” e l’atteggiamento della squadra oggi è sembrato più che mai anche alla ricerca della giocata, senza paura: “Sono i risultati − spiega Pirlo − che ti portano a tirare fuori la qualità. Aumenta la forza fisica che ti porta a cercare di saltare l’uomo. Abbiamo giocatori con qualità negli ultimi metri, serviva solo tirargliela fuori“.

Con questa sul Lecco arriva la quarta vittoria di fila al Ferraris, che dà ulteriore forza alla squadra: “Abbiamo totalmente ribaltato la situazione di inizio stagione, siamo stati bravi a tramutare i fischi in applausi, ora entriamo con più consapevolezza di avere la spinta dei tifosi sempre al nostro fianco”.

Una Sampdoria, quella di oggi, che ha fatto di necessità virtù: difesa a quattro quando il Lecco ha palla, mentre la fase offensiva è stata giocata a tre ampiezze con Giordano e Stojanovic oltre a tenere due centrocampisti per l’impostazione: il risultato è stato un gioco fluido e con tanti giocatori partecipi con un cambiamento nel tipo di pressione sul Lecco, come spiega Pirlo: “Avevamo preparato un tipo di pressione diversa nei primi 10-15 minuti, ma facevamo fatica a prendere il loro play, allora abbiamo impostato diversamente” ed è stata la mossa determinante.

Tra i giocatori artefici di questo risultato c’è di sicuro Yepes, che si è guadagnato la fiducia sul campo: “Non lo conoscevamo a inizio preparazione − confessta Pirlo – poi vedendolo in allenamento e nelle partite ci ha preso l’occhio e lui con le prestazioni ha dimostrato di essere un giocatore importante, anche se è giovane è un veterano e capisce le situazioni tattiche”.

Chi avrebbe bisogno del gol è De Luca. Nel finale a botta sicura si è visto respingere il tiro: “Gli farebbe bene segnare, anche se ha lavorato benissimo per la squadra. Se lo merita: arriverà anche il suo momento”.

Pirlo rivela anche un retroscena in sala stampa: “Verre ha fatto una grande partita, ha avuto la febbre stanotte ed eravamo indecisi, speriamo che abbia la febbre anche la settimana prossima”, scherza.