Sampdoria: mini abbonamento natalizio per le partite in casa con Feralpisalò e Bari

Genova. La Sampdoria comunica che per le prossime due gare casalinghe con Feralpisalò e Bari, ossia la 18esima e 19esima giornata della Serie B, sarà possibile sottoscrivere Xmas Pack, un mini abbonamento digitale a un prezzo speciale caricato esclusivamente su Sampcard o Doriacard attiva e in corso di validità a un prezzo vantaggioso.

La vendita inizierà alle 10 di mercoledì 13 dicembre: online su ticketone.it, Sampdoria Service Center c/o SampCity, via XX Settembre 252r,

rivendite Ticketone abilitate su tutto il territorio nazionale.

Questi i prezzi:

Tribuna d’onore 320 euro (tavolo hospitality compreso)

Tribuna inferiore: 110 euro; under 18 80 euro; under 14 40 euro.

Distinti: 55 euro; under 18 40 euro; under 14 20 euro.

Gradinata Nord: 25 euro; under 18 20 euro; under 14 15 euro.

In occasione delle due partite saranno inoltre valide due iniziative che rientrano nel progetto Samp for People condiviso con Sace spa a sostegno del tessuto sociale e delle fasce sociali più deboli: omaggio Isee Gradinata Nord e omaggio invalidi 67% Distinti.

I nuclei familiari che hanno un Isee (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) pari o inferiore ai 15.000 € possono ritirare il biglietto omaggio a loro dedicato, fino a esaurimento posti, solo ed esclusivamente presso il Service Center di via XX Settembre presentando l’attestazione e i documenti di identità delle persone indicate in dichiarazione. I suddetti tagliandi sono personali e incedibili ad altri utilizzatori.

Tutte le persone con un’invalidità certificata pari o superiore al 67% possono ritirare un biglietto in omaggio per il settore Distinti 1°anello, fino a esaurimento posti, solo ed esclusivamente presso il Service Center di via XX Settembre presentando il certificato di invalidità accompagnato da un documento di identità. Il suddetto tagliando è personale ed incedibile ad altri utilizzatori.