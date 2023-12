Sampdoria-Lecco, Pirlo: “Brescia è stata di lezione. Gli infortuni? Fan parte di questo calcio”

Genova. Una Sampdoria acciaccata, ma desiderosa di ritrovarsi dopo la brutta sconfitta di Brescia. Domani alle 14 al Ferraris arriva il Lecco, a pari punti in classifica e mister Andrea Pirlo volta pagina, abbastanza sicuro che i suoi giocatori abbiano capito che non devono più scendere in campo in quel modo: “Penso che i ragazzi l’abbiano recepito. Erano i primi delusi dopo la gara. Ho manifestato anche durante la settimana quello che non era andato bene, quindi penso che la partita di Brescia sia stata di lezione e non deve più ricapitare”.

Il Lecco arriva da un pareggio e una vittoria e con il nuovo allenatore Bonazzoli è migliorato parecchio: “Domani affrontiamo una squadra che sta bene − dice Pirlo − che è in salute che comunque da quando ha il nuovo allenatore il suo trend è cambiato completamente. Il Lecco è molto aggressivo, gioca un buon calcio. Quindi sarà una partita da prendere con le pinze, perché se non abbiamo l’atteggiamento giusto poi ci ritroveremo a piangere a fine a partita ma non è quello che vogliamo”.

Gli infortuni, l’ultimo quello di Vieira che era risultato fondamentale nelle ultime partite, flagellano la squadra da inizio stagione, ma Pirlo non sembra troppo preoccupato dell’assenza del centrocamposta: “Abbiamo tante soluzioni che si possono adattare in quella posizione, quindi faremo le scelte oggi pomeriggio per decidere chi giocherà al posto di Ronnie, perché lo perderemo per un po’ di partite. Siamo coperti, abbiamo giocatori che possono giocare in quella posizione, chi più, chi meno”.

Tra coloro che ultimamente il campo lo vedono meno c’è Ricci: “Sta bene, sta lavorando bene dopo che ha recuperato dall’infortunio. In quella posizione Yepes in questo momento ci sta dando grandi garanzie, però lui non deve mollare perché sono molto contento di come sta interpretando tutti gli allenamenti. Arriverà anche la sua occasione, può essere domani come può essere anche la settimana prossima”.

Tra i lungodegenti in recupero Benedetti e Pedrola, ma non ancora abbastanza per scendere in campo: “Si sono allenati parzialmente con la squadra, però sono ancora un po’ indietro. Sono normali intoppi che possono avere dopo un infortunio. Non possiamo rischiare di perderli ancora per tanto tempo, quindi abbiamo un po’ più di cautela nel rientro”.

Nessuna ricaduta per Pedrola, chiarisce Pirlo, ma qualche fastidio normale dopo una recidiva. “Meglio star lì a a preservare il giocatore anche perché se rischiamo di perderlo adesso, poi rischiamo ancora di lasciarlo per altri tre mesi fuori. Quando sarà pronto al 100% tornerà a giocare, però se non è pronto è inutile star lì a rischiare altri infortuni”.

La Sampdoria è particolarmente colpita da problemi di vario tipo a livello fisico, ma non è l’unica, come sottolinea Pirlo. “Gli infortuni fan parte del calcio e non succedono solo alla Sampdoria. Il calcio è veloce, è cambiato completamente negli ultimi anni e quindi ci vuole il giusto adattamento, gli allenamenti giusti per poter poi andare a ripetere quello che avviene in partita, perché tante volte ti alleni ma in partita i movimenti sono diversi. Invece noi cerchiamo di allenarci con la stessa intensità, anche perché se non ti alleni al 100% poi in partita non riesci a riprodurre lo stesso sforzo e quindi vai incontro agli infortuni. Nel calcio ci sono momenti dove magari ci sono giocatori più infortunati, altri meno. In questo momento ne abbiamo qualcuno, però non dobbiamo star lì a a pensare a questo, perché come capita a noi capita anche a tante altre società”.

Un problema del calcio in generale, dunque: “Tante partite, velocità alte, contrasti. Quindi è normale che i giocatori si possono far male. La parte medica è sempre in contatto quotidiano con la parte tecnica, quindi non c’è mai stato nessun screzio. Quando un giocatore può giocare gioca, quando non può giocare non gioca e quindi c’è sempre stato grande dialogo tra i due compartimenti. Sono cose che succedono, uno può rientrare che sta bene, può rifarsi male dopo un minuto come non può più rifarsi male”.

Domani almeno rientra Murru: “Sta bene, anche lui ha avuto un rientro graduale perché era inutile forzare i tempi. Rientrerà anche Malagrida che era fuori anche lui da un po’ di tempo per un infortunio, quindi i due giocatori sono a disposizione”.

La Gumina invece ha la febbre: “Vediamo se riusciamo a a recuperarlo e speriamo che possa essere disponibile per domani”.

Di sicuro occorrerà fare risultato domani, anche se Pirlo ricorda: “Se vinci una partita ti avvicini a playoff, se perdi una partita sei a ridosso dei playout. La serie B è questa, ti bastano magari due o tre partite per uscirne, poi te ne basta una per tornare. Quindi bisogna avere continuità, equilibrio come ho sempre detto. Dobbiamo guardare partita per partita, non troppo in là, né troppo indietro e quindi focalizzarsi su quello che è l’avvenimento di domani che è la cosa più importante”.