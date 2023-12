Sampdoria-Lecco LIVE (1-0). Esposito sfiora il raddoppio con un esterno sopra l’incrocio

Genova. Gol di Esposito al 39′



54′ Nel Lecco fuori Sersanti, già ammonito, per Di Stefano

52′ Colpo di testa di Kasami che mette in corner, sulla battuta di Lepore palla colpita da un giocatore del Lecco che quasi danza sulla riga di porta e termina fuori e un giocatore blucerchiato che resta a terra dopo un colpo in testa

49′ Occasione Sampdoria! ripartenza dei blucerchiati con Giordano che vede Esposito dall’altra fascia. L’attaccante stoppa il pallone meravigliosamente e si libera nello stesso tempo del diretto avversario. Solo davanti a Saracco tenta di nuovo la rete di gran classe con un esterno sinistro che esce di un niente

47′ Ci prova Verre, ma Saracco respinge coi pugni

46′ Fallo subito da Kasami e possibile punizione da battere in porta per la Sampdoria

46′ Si riparte con palla alla Sampdoria che attacca verso la Sud

Primo tempo tra Sampdoria e Lecco che si chiude con i blucerchiati in vantaggio grazie all’eurogol di Esposito: il numero 7 blucerchiato ha scagliato un sinistro dalla distanza che si è infilato sotto l’incrocio al 39′. Davvero imprendibile. Partita che la Sampdoria ha giocato in crescendo, con lieve prevalenza di possesso palla, dopo aver rischiato di andare sotto grazie a due tiri dalla distanza di Ionita (7′) e Lepore (14′) deviati in modo decisivo da Stankovic. La prima vera palla gol per la squadra di Pirlo è arrivata al 20′ con Verre che da ottima posizione centrale allarga troppo il destro. Poi ci prova anche Murru (27′), ma è Celjak a dire di no. Il capitano è rientrato dal primo minuto sistemato a sinistra nella difesa a quattro di Pirlo. Prima del match omaggio a Quagliarella che ha ringraziato i suoi tifosi.



45′ Due minuti di recupero

42′ Ammonito Gonzalez nella Samp per comportamento non regolamentare

39′ Gol della Sampdoria! Esposito prova una prima conclusione che viene respinta da un avversario, ma è lesto ad avventarsi sul pallone e a scagliare una botta col sinistro da fuori area che si insacca sotto l’incrocio. Imparabile per Saracco

37′ Cross di Giordano deviato da un giocatore del Lecco e Samp che guadagna un corner

34′ Corner per il Lecco, che butta in mezzo il pallone e trova una deviazione avversaria per un nuovo calcio d’angolo. Battuta per Crociata che tira da fuori area e trova pronto Stankovic, che blocca

33′ Gioco che riprende dopo qualche minuto. Giordano resta in campo

30′ Ammonito Sersanti per un fallo su Giordano, che resta a terra colpito in testa

27′ Cross di Verre respinto, arriva Murru col sinistro, ma trova l’opposizione di Celjak proprio davanti alla porta

25′ Ancora Sampdoria, con palla che arriva a De Luca in area di rigore: diagonale un po’ schiacciato che termina a lato

24′ Cross di Giordano, Kasami ci prova di testa, ma sbaglia tutto

20′ Occasione Sampdoria! Verre si trova il pallone sui piedi dai 18 metri, prova a piazzarlo col destro rasoterra nell’angolino alla destra di Saracco, ma allarga di pochi centimetri la traiettoria e la sfera termina a lato.

19′ Doppio corner guadagnato dal Lecco, con Yepes che respinge due volte il tentativo di Lepore. Il Lecco resta comunque in attacco con una rimessa laterale

15′ Sul corner nulla di fatto. Si riparte con una rimessa dal fondo per la Samp

14′ Occasione Lecco! Dalla linea di fascia destra Lepore scaglia un tiro-cross sul secondo palo che Stankovic riesce ad alzare sulla traversa con un colpo di reni prodigioso

10′ Schema con battuta rasoterra che non riesce

8′ La Samp riparte e guadagna un calcio d’angolo.

7′ Stankovic! Deviazione decisiva su un tiro dalla distanza di Ionita. Sul corner la Sampdoria riconquista il pallone

1′ Si inizia con palla al Lecco che attacca verso la Sud.

‘106 emozioni regalate. Grazie Capitano’ e ‘Grazie di tutto Fabio’ sono gli striscioni esposti prima di Sampdoria-Lecco per salutare Fabio Quagliarella, presente allo stadio dopo aver annunciato il suo ritiro dal calcio giocato. Per lui, consegnata dalle mani di Matteo Manfredi, una maglia speciale.

Queste le formazioni in campo:

Sampdoria: Stankovic, Stojanovic, Ghilardi, Gonzalez, Murru, Kasami, Yepes, Giordano, Verre, Esposito, De Luca.

Allenatore: Pirlo

A disposizione: Ravaglia, Askildsen, Panada, Ricci, Conti, Malagrida, Girelli, Buyla, Costantino, Conti, Ntanda, Delle Monache.

Lecco: Saracco, Lepore, Celjak, Bianconi, Caporale, Degli Innocenti, Sersanti (54′ Di Stefano), Ionita, Crociata, Novakovic, Buso.

Allenatore: Bonazzoli

A disposizione: Melgrati, Giudici, Eusepi, Tordini, Battistini, Donati, Marrone, Boci, Agostinelli, Lemmens, Galli.

Arbitro: Perenzoni di Rovereto.

Ammoniti: Gonzalez (S); Sersanti (L)