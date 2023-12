Sampdoria-Lecco, gara affidata a Perenzoni: per la prima volta arbitrerà i blucerchiati

Genova. Dopo il passo falso con il Brescia, la Sampdoria tornerà in campo sabato pomeriggio al Ferraris (ore 14:00) per la gara contro il Lecco. A dirigere l’incontro, valido come 16° giornata della Serie BKT, sarà Daniele Perenzoni della sezione di Rovereto.

Gli assistenti del fischietto trentino saranno Pasquale De Meo e Ivan Catallo, rispettivamente di Foggia e Frosinone. Il quarto uomo sarà Francesco D’Eusanio di Faenza. Il Var è stato invece affidato a Gianpiero Miele di Nola, supportato da Aleandro Di Paolo di Avezzano.

Per Perenzoni sarà la prima volta con la Sampdoria (ha arbitrato solo in un’occasione la Primavera, mai la prima squadra), mentre sono due i precedenti con il Lecco: una sconfitta (in serie D) e un pareggio (in serie B).