Sampdoria-Feralpisalò LIVE (2-3). Annullato gol a Esposito

Genova. Doppio vantaggio per il Feralpisalò con Bergonzi (13′) e Butic (22′), Esposito accorcia al 28′ e Murru pareggia al 54′. Feralpisalò di nuovo in vantaggio con Zennaro all’82’

90′ Pareggio della Sampdoria! Esposito riagguanta una partita che sembrava persa scagliando col sinistro un pallone sotto la traversa, ma attenzione, l’arbitro è richiamato dal var.

89′ Entra Pietrelli nel Feralpisalò al posto dello stesso Compagnon

88′ Nella Sampdoria entra Ntanda per De Luca, proteste, intanto perché Compagnon resta a terra in area di rigore e viene accusato di perdere tempo

82′ Feralpisalò in vantaggio: Zennaro prova il tiro dalla grande distanza dopo una respinta di pugno di Stankovic e la deviazione di Girelli è fatale per far infilare la palla nell’angolino alla destra del portiere

80′ Nella Sampdoria dentro Ricci per Yepes

79′ Compagnon si riesce a liberare per il tiro dal limite e col sinistro impegna Stankovic che blocca in tuffo

73′ Nella Sampdoria esce Giordano per Girelli

73′ Doppio cambio nel Feralpisalò: escono Di Molfetta e Balestrero per Zennaro e Parigini

71′ Ammonizione per Kourfalidis, autore di un fallo

70′ Kourfalidis se ne va sulla destra, cross in mezzo per Di Molfetta che colpisce di testa, ma non inquadra la porta di pochissimo

66′ Cross di Martella deviato da Benedetti in corner. Sulla battuta palla allo stesso Martella fuori area e dopo qualche tentativo fallito di entrare in area arriva il tiro dalla distanza di Bergonzi

60′ Subito ammonito La Mantia per un colpo a Murru

59′ Occasione Feralpisalò che non sfrutta una superiorità numerica: Compagnon preferisce il tiro complicato e parato da Stankovic anziché servire un compagno completamente libero in area

58′ De Luca! Destro in diagonale che Pizzignacco respinge coi piedi

56′ Nel Feralpisalò escono Butic e Felici ed entrano La Mantia e Letizia,

55′ Pareggio della Sampdoria con Murru! Il capitano raccoglie una palla mal giocata dalla difesa e

50′ Omaggio dello stadio a Bek, all’anagrafe Giacomo Fantoni, uno dei capi ultras blucerchiati, scomparso esattamente due anni fa in un incidente in sopraelevata

46′ Nella Sampdoria entra Benedetti per Verre e si riparte con palla al Feralpisalò

Primo tempo che termina con la Sampdoria sotto per 1-2 contro l’ultima della classe Feralpisalò. Dopo un inizio di marca blucerchiata gli ospiti passano in vantaggio al 13′ sfruttando gli ampi spazi lasciati dalla difesa doriana: palla in mezzo di Martella e dopo una respinta corta è Bergonzi a segnare la rete del vantaggio piazzando la palla col sinistro. Ferraris gelato al 22′ da Butic, ancora difesa non pervenuta: praterie sulla sinistra per Bergonzi, che crossa in mezzo dove Butic stacca di testa indisturbato. Esposito riapre la partita al 28′: riceve da De Luca in area di rigore e si crea lo spazio per provare col sinistro, la palla è deviata da Fiordilino che rende la conclusione ancora più angolata e imprendibile per Pizzignacco. La partita, con il Feralpisalò particolarmente tignoso e pronto a sfruttare le ripartenze, si complica ulteriormente per la Samp: una gomitata di Kasami sul petto di Kourfalidis viene sanzionata con il cartellino rosso da Pezzuto. Nel recupero doppia occasione ancora per gli ospiti con Butic e Di Molfetta, ma Stankovic c’è.

48′ Subito dopo è Di Molfetta a sfiorare la terza rete con un tiro praticamente a botta sicura in mezza sforbiciata che Stankovic disinnesca in angolo

48′ Butic! Tiro da posizione defilata e Stankovic respinge coi pugni

46′ Proteste per un atterramento di Esposito in area di rigore

45′ Quattro minuti di recupero

42′ Uno dei piccioni sul prato viene colpito dal pallone e ha qualche problema. Le due squadre si fermano per capire come allontanarlo ma questo vola via pur essendo stordito

42′ Ammonizione per Butic, che investe Depaoli.

41′ Il Feralpisalò riparte in velocità con la squadra di Pirlo un po’ sbilanciata e guadagna a sua volta un corner sfruttando la velocità dei suoi giocatori

40′ Deviazione di Martella in corner su un cross della Sampdoria e palla in angolo

38′ Occasione Sampdoria! Cross di Giordano dalla sinistra, De Luca in tuffo di testa toglie la palla dalla testa di Depaoli che era meglio piazzato

34′ Murru! Rasoiata dalla distanza col sinistro che esce di pochissimo

31′ Sampdoria in dieci. Pezzuto richiamato dal var per una gomitata di Kasami sul petto di Kourfalidis. Dopo aver visto il filmato l’arbitro espelle il giocatore blucerchiato.

28′ Esposito riduce le distanze! Riceve da De Luca in area di rigore e si crea lo spazio per provare col sinistro, la palla è deviata da Fiordilino che rende la conclusione ancora più angolata e imprendibile per Pizzignacco

24′ Corner per la Sampdoria e schema che non riesce appieno: i giocatori si vanno a concentrare tutta vicino alla linea di porta per poi arretrare all’improvviso, colpo di testa di Esposito che però non riesce a essere pericoloso

22′ Raddoppio del Feralpisalò: colpo di testa di Butic industurbato in area di rigore completamente dimenticato dalla difesa blucerchiata che ha anche lasciato crossare Bergonzi dalla destra senza contrastare

20′ Occasione Sampdoria! Gonzalez colpisce di testa su un calcio piazzato e indirizza la palla verso l’angolino alla sinistra di Pizzignacco. Palla fuori di pochissimo

15′ Ammonizione anche per Verre, che atterra Felici

13′ Feralpisalò in vantaggio: Sampdoria distratta a centrocampo, ne approfitta la squadra di Zaffaroni che sfrutta la fascia sinistra. Palla in mezzo di Martella e dopo una respinta corta è Bergonzi a segnare la rete del vantaggio piazzando la palla col sinistro dal cuore dell’area di rigore

10′ Sul corner la difesa doriana respinge due volte i tentativi di Butic, a terra però, in area, restano due giocatori, Kourfalidis e Yepes. Gioco fermo per l’intervento dei medici.

9′ Errore di Ghilardi che passa il pallone a un giocatore avversario, ma in qualche modo la Samp si salva, deviando un tentativo di tiro in angolo

8′ Schema del Feralpisalò, che batte il corner verso lo stesso Di Molfetta fuori area, palla in mezzo e colpo di testa di Balestrero fuori

7′ Cross dalla sinistra di Di Molfetta, la Sampdoria si rifugia in angolo di testa

3′ De Luca va via a Ceppitelli, che lo sgambetta da dietro: cartellino giallo per il difensore del Feralpisalò

1′ Subito un episodio da rivedere, con De Luca atterrato in area di rigore con un intervento di Ceppitelli

1′ Si parte con la palla alla Sampdoria, che attaccherà verso la Sud in questo primo tempo

Pirlo conferma gli undici di partenza della vittoria a Reggio Emilia per questo inedito match contro il Feralpisalò. La partita sta per cominciare in una cornice di pubblico numeroso nonostante il sabato pre-natalizio. Temperatura gradevole e umidità al Ferraris.

Ecco le formazioni in campo.

Sampdoria: Stankovic, Depaoli, Ghilardi, Gonzalez, Murru, Kasami, Yepes (80′ Ricci), Giordano (73′ Girelli), Verre (46′ Benedetti), Esposito, De Luca (88′ Ntanda).

Allenatore: Pirlo

A disposizione: Ravaglia, Askildsen, Panada, Conti, Malagrida, Buyla, Stojanovic, Ntanda, Delle Monache.

Feralpisalò: Pizzignacco, Balestrero (73′ Parigini), Ceppitelli, Martella, Bergonzi, Kourfalidis, Fiordilino, Di Molfetta (73′ Zennaro), Felici (56′ Letizia), Compagnon (89′ Petrelli), Butic (56′ La Mantia).

Allenatore: Zaffaroni

A disposizione: Minelli, Volpe, Tonetto, Pilati, Zennaro, Sau, Hergheligiu, Camporese, Parigini.

Arbitro: Pezzuto di Lecce.

Ammoniti: Verre (S); Ceppitelli, Butic, La Mantia, Kourfalidis (F)

Spettatori: abbonati 18.229 rateo 200.234,98; paganti gara 3.565 incasso 58.148; christmas Pack 561 rateo partita 7.705