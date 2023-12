Sampdoria, contro la Reggiana torna Benedetti. Pirlo: “Aggressivi, Giordano in mezzo da riproporre”

La Sampdoria paga ancora in termini di classifica la penalizzazione e l’inizio disastroso. Ecco quindi che nonostante le quattro vittorie nelle ultime cinque è d’obbligo vincere contro la Reggiana per continuare la caccia all’ottavo posto. La formazione emiliana ha ottenuto solo tre punti (tre pareggi) nelle ultime cinque. Ma guai ad abbassare la guardia. La sconfitta contro Brescia potrà servire come monito.

“Abbiamo imparato la lezione di quanto successo a Brescia facendo una bella prova contro il Lecco – commenta Andrea Pirlo -. Ma non dobbiamo adagiarci. Ci siamo concentrati su quanto fatto bene contro il Lecco. Pensiamo di partita in partita. Vogliamo giocare sempre per vincere e imporre il nostro gioco. Sarà una partita difficile, si trovano all’incirca nella nostra situazione (17 punti, due in meno della Samp ndr). Dobbiamo giocare con grande aggressività, loro ne avranno tanta perché anche loro hanno bisogno di punti”.

Pensare di partita in partita senza fare calcoli: “Tutta la difesa diffidata? – prosegue l’allenatore – Bisogna affrontarla come sempre giocando al 100%, la partita è sempre la cosa più importante. Non bisogna giocare con la paura di essere ammoniti. In caso di squalifiche una soluzione la troveremo”.

Contro il Lecco ha riscosso unanimi consensi la prestazione del genovese Giordano impiegato a centrocampo: “Giordano ha fatto molto bene. Gli ho chiesto di cercare sempre l’ampiezza in fase offensiva e di fare la mezzala pura in fase difensiva. Potremmo riproporre o fare qualche cambiamento”.

Le buone notizie relative alla linea mediana riguardano anche il rientro di uno dei giocatori più importanti ma ormai ai box da mesi: “Benedetti si è allenato tutta la settimana con noi. Finisce il suo calvario, a partita in corso potrebbe entrare. E’ bravo tecnicamente ma anche a buttarsi negli spazi. Siamo contenti che sia rientrato in gruppo. Piano piano torniamo a regime iniziale”.

Nessuna fretta per Pedrola: “Il gicoatore – conclude Pirlo – è in Spagna per fare un lavoro specifico. Non vogliamo accelerare i tempi di recupero per poi averlo al 100%”.