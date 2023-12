Sampdoria-Bari 1-1, Esposito agguanta il pareggio in extremis

Genova. La Sampdoria agguanta un punto preziosissimo per come si era messa la partita, finisce 1-1 col Bari al Ferraris. La squadra di Marino era andata in vantaggio sfruttando le praterie lasciate ingenuamente dai blucerchiati all’80′: Sibilli, innescato da Menez, aveva atteso l’uscita di Stankovic per infilare il portiere e segnare il momentaneo vantaggio. Una rete che ha evidenziato ancora qualche errore di posizionamento e concentrazione da parte degli uomini di Pirlo, protesi a cercare la vittoria. Ci ha pensato Esposito, l’unico uomo davvero pericoloso nelle conclusioni e nel creare scompiglio nell’uno contro uno, ad addolcire queste feste natalizie prima della sosta: cioccolatino di Depaoli dalla destra e palla solo da appoggiare in rete nell’area piccola. In classifica ora la Samp raggiunge la Reggiana a 23 punti insieme al Bari.

Partita che la Sampdoria ha dominato dal punto di vista delle statistiche: possesso palla 57,1%, quattro tiri in porta, sette tiri respinti, 26 cross e ben 23 falli subiti contro 13 del Bari, che ha terminato in dieci uomini per l’espulsione di Menez per proteste al 95′.

94′ Ammonizione per Menez, che però protesta e viene espulso!

92′ Esposito pareggia! Azione prolungata della Sampdoria con la palla che danza da una parte all’altra dell’area, alla fine è Esposito a metterla dentro da due passi su assist di Depaoli dalla destra. L’ex della partita non esulta.

90′ Sei minuti di recupero

89′ Nella Sampdoria dentro Askildsen per Giordano

87′ Ne Bari fuori l’autore del gol Sibilli per Bellomo

84′ Nella Sampdoria esce Benedetti per Ntanda

80′ Gol del Bari: ripartenza con la Sampdoria molto scoperta, Sibilli, innescato da Menez, ha una prateria davanti a sé e attende l’uscita di Stankovic per infilarlo senza difficoltà

78′ Depaoli! Palla persa e riconquistata da Esposito, filtrante per il numero 23 che in area preferisce il tiro sul primo palo che Brenno blocca in due tempi, c’era anche l’opzione La Gumina in mezzo

76′ Una palla insidiosa rimbalzante viene spedita in angolo da Stojanovic. Il Bari batte corto, ma non riesce a concludere, riparte la Samp

74′ Doppio cambio nel Bari: fuori Achik e Edjouma, dentro Dorval e Acampora

74′ Corner guadagnato dalla Sap per una spazzata di Sibilli in area di rigore, ma sulla battuta successiva la palla viene prima respinta fuori area e poi rimessa dentro troppo lunga per tutti

73′ Ammonizione per Edjouma, intervento falloso con vistosa trattenuta

70′ Proprio La Gumina si rende subito protagonista con una girata in area di rigore che termina fuori

69′ Doppio cambio nella Samp: fuori Verre per Stojanovic e De Luca per La Gumina

67′ Si riparte dopo due minuti di stop

65′ Scontro tra Depaoli e il portiere Brenno, ad avere la peggio è l’estremo difensore barese, che necessita di cure al ginocchio

64′ Nel Bari fuori Nasti per Menez

60′ Occasione Sampdoria: Verre in caduta dal cuore dell’area di rigore trova una deviazione di De Cesare in corner. Sugli sviluppi ancora Esposito tenta il tiro da fuori area per trovare il secondo palo, ma la palla esce ancora

59′ Squadre lunghe ora, il Bari arriva in area con Nasti, portato sull’esterno da Gonzalez: diagonale debole facile preda di Stankovic

58′ De Luca! L’attaccante riceve spalle alla porta, riesce a girarsi ma il tiro è debole e facile preda di Brenno

56′ Occasione Sampdoria! Ripartenza blucerchiata e palla a Esposito che sfrutta uno spazio per mirare col destro, ma allarga troppo il tiro e non centra la porta

55′ Punizione battuta da Achik, colpo di testa di Vicari, alto

54′ Ammonito Gonzalez, in ritardo su Edjouma

53′ Tiro cross di Sibilli, Stankovic smanaccia e la difesa libera

49′ Edjouma allarga il braccio sulla corsa ed Esposito finisce a terra. L’arbitro fischia il fallo ma non estrae nessun cartellino tra le proteste dei doriani

48′ Altro angolo, stavolta a destra, per i blucerchiati per una deviazione di testa del Bari in area di rigore: calcia Esposito, tiro al volo di Verre alle stelle

47′ Corner guadagnato da Murru, che arriva sul fondo e impatta corpo e pallone su Benali

46′ Si riprende senza cambi con palla al Bari

Partita bloccata sullo 0-0 tra Sampdoria e Bari. I blucerchiati fanno possesso palla (55%) e colpiscono una traversa nel secondo dei due minuti di recupero con Esposito. Sino a quel momento l’occasione più ghiotta era capitata sulla testa di Benedetti al 5′: nel cuore dell’area di rigore e senza troppa pressione colpisce male e il pallone termina alto sopra la traversa. Le altre opportunità degne di nota sono state quelle da fuori area di Verre (20′ fuori di pochissimo) e Benedetti (34′ centrale).

Dal canto suo il Bari cerca di sfruttare qualche spazio concesso dai blucerchiati, molto più attenti questa sera rispetto all’ultima uscita con il Feralpisalò. Un tiro al volo di Edjouma che per poco non si insacca sotto la traversa.

Partita spezzettata da parecchi falli e l’ultimo del primo tempo fornisce a Esposito un calcio piazzato da posizione molto interessante: punizione ben tirata, ma è la traversa a dire di no.

47′ Traversa di Esposito! Calcio piazzato ben battuto dall’attaccante, che sfiora la parte superiore della traversa

46′ Depaoli guadagna un calcio di punizione nella lunetta e fa anche ammonire Di Cesare

45′ Due minuti di recupero

34′ Intuizione di Esposito che vede uno spazio per servire Benedetti: il centrocampista ha tutto il tempo di prendere la mira dai 25 metri, ma il tiro risulta centrale. Brenno para a terra

29′ Ammonizione per proteste per Maita, che dice qualche parola di troppo su un fallo fischiato a favore della Sampdoria

27′ Ghilardi interviene di testa e involontariamente devia il pallone sulla testa di Edjouma che però non se lo aspettava. La sfera termina ampiamente fuori

24′ Edjouma! Tiro al volo su cross di Sibilli deviato da un difensore blucerchiato che scende ma non abbastanza. Stankovic era comunque sulla traiettoria

20′ Verre! Destro dalla distanza che esce di pochissimo alla sinistra di Brenno, tutto è partito da un pallone arpionato da Yepes

18′ Sampdoria con un’azione in velocità e di prima arriva dalle parti di Brenno, ma De Luca non riesce a toccare il pallone in modo da indirizzarlo verso la porta

17′ Colpo di testa di Nasti dal centro dell’area, palla di poco sopra la traversa

13′ Esposito resta a terra dopo un contrasto, intervento di medico e massaggiatore

11′ “Bentornati fratelli baresi”, lo striscione compare nella Gradinata Sud a sancire il gemellaggio che resiste da anni

8′ Cross di Achik, Murru devia in angolo, sugli sviluppi la difesa libera senza problemi

5′ Benedetti! Colpo di testa da posizione interessante e senza neanche troppa pressione avversaria, ma completamente sbagliato, palla altissima

2′ Ci prova subito il Bari, che approfitta di uno spazio a sinistra con Sibilli. Primo tiro arpionato da Depaoli, sulla ribattuta palla alta

1′ Giordano ha spazio e si fa ingolosire: tiro dalla distanza ampiamente fuori

1′ Si parte con palla alla Sampdoria che in questo primo tempo attacca verso la Nord

Coreografia blucerchiata nel ricordo di Simona Colombino, tifosissima sampdoriana e colonna portante dei Fedelissimi scomparsa nel dicembre 2002 dopo una lunga malattia.

Dopo la bruciante sconfitta con il Feralpisalò, che in questa giornata ha fermato il Venezia, la Sampdoria ritrova il Ferraris e il Bari, a pari punti in classifica, per tentare un pronto riscatto. Negli undici manca naturalmente Kasami, squalificato, al suo posto Benedetti dal primo minuto. Confermati gli altri dieci undicesimi della partita precedente. Nel Bari non c’è Ricci, spazio a Frabotta a sinistra.

Sampdoria: Stankovic. Depaoli, Ghilardi, Gonzalez, Murru, Benedetti (84′ Ntanda), Yepes, Giordano (89′ Askildsen), Esposito, Verre (69′ Stojanovic), De Luca (69′ La Gumina).

Allenatore: Pirlo

A disposizione: Ravaglia, Buyla, Conti, Malagrida, Girelli, Panada, Ricci, Delle Monache.

Bari: Brenno, Matino, Di Cesare, Vicari, Frabotta, Edjouma (74′ Acampora), Benali, Maita, Achik (74′ Dorval), Nasti (64′ Menez), Sibilli (87′ Bellomo).

Allenatore: Marino

A disposizione: Pissardo, Zuzek, Faggi, Astrologo,

Ahmetaj, Morachioli, Aramu.

Arbitro: Marinelli di Tivoli

Ammoniti: Gonzalez (S); Maita, Di Cesare, Edjouma, Menez (B)

Espulso: Menez al 94′

Spettatori: Abbonati 18.229 rateo 200.234,98; paganti gara 4.749 incasso 99.047,00; Christmas Pack 561 rateo partita 7.705