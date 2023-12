Sampdoria-Bari, il gol di Esposito vale il pari: “Pagato caro un piccolo errore, ma abbiamo avuto un’ottima reazione”

Genova. “È stata una bella emozione, fare gol è sempre bello, ma nell’esultanza mi sono contenuto perché l’anno scorso i tifosi del Bari mi hanno dato tanto, probabilmente più di quello che ho dato io a loro, e quindi hanno il mio massimo rispetto”.

Queste le parole di Sebastiano Esposito, al termine del match contro la squadra pugliese, terminato 1 a 1 proprio grazie alla rete dell’attaccante blucerchiato. Un gol arrivato in pieno recupero che ha permesso alla Samp di guadagnare almeno un punto, anche se secondo il giocatore il bottino delle ultime due gare è stato troppo risicato. “Dobbiamo fare di più – dichiara Esposito – nelle ultime due partite in casa dovevamo raccogliere più punti”.

E riguardo al match con il Bari commenta: “Dopo la fatica della scorsa partita, siamo arrivati stanchi ma penso che ci siano stati l’impegno, la voglia e la determinazione. Sul gol abbiamo fatto un piccolo errore che abbiamo pagato caro, meno male che abbiamo avuto un’ottima reazione e abbiamo pareggiato, perché due sconfitte su due sarebbero state molto pesanti”.

Ora la sosta e un po’ di riposo prima di tornare in campo, mister Pirlo infatti ha concesso alla squadra una decina di giorni di stop, i blucerchiati torneranno al “Mugnaini” il 4 gennaio per preparare la trasferta con il Venezia. “Abbiamo tanti infortunati speriamo di recuperali al più presto, ora ci riposiamo qualche giorno e poi si torna a Bogliasco per lavorare e cercare di invertire la rotta, dobbiamo fare molto di più rispetto agli ultimi due turni”, conclude Esposito.