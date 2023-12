Sale su un muretto e precipita nel greto del Bisagno: muore ragazzo di 27 anni

Genova. Tragedia nella notte nel quartiere di Marassi. Una ragazzo di 27 anni è precipitato da un muretto lungo il greto del torrente Bisagno ed è morto.

Il corpo del ragazzo è stato notato questa mattina da un passante che ha chiamato la polizia poco prima delle nove. Sul posto sono arrivate le volanti e la polizia scientifica.

Il ragazzo, Franklin Jair Moreira Choez, presentava un trauma facciale e aveva i pantaloni abbassati. I poliziotti hanno immediatamente visionato le telecamere di sorveglianza che hanno ripreso tutta la scena: si vede il giovane che sale sul muretto e poi perde l’equilibrio facendo un volo di diversi metri.

Si è trattato quindi di una tragica fatalità Sul posto anche il medico legale e i vigili del fuoco per il recupero del corpo.

Il pm Stefano Puppo potrebbe disporre comunque l’autopsia per accertare se il ragazzo, originario dell’Ecuador e che abitava non lontano dal luogo dell’incidente, abbia perso l’equilibrio per un malore oppure per altre ragioni.