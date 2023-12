Rugby, Cus Genova: prima vittoria in Serie A per le ragazze del Cus Genova

Genova. Una vittoria e una sconfitta per il CUS Genova Rugby nel weekend.

La prima squadra femminile di Domenico Grassotti conquista la prima vittoria nel Girone 1 di Serie A grazie al successo allo Stadio Carlini-Bollesan contro l’Union Rugby Milano. Decisiva la meta di Anfosso nel secondo tempo, che regala così alle biancorosse la prima gioia.

Sconfitta, invece, in Serie B per la prima squadra maschile al Campo Androne di Recco nel derby ligure contro la Pro Recco Rugby. Decisivi i calci piazzati, che permettono agli Squali di portarsi in vantaggio, con l’assalto biancorosso nel finale che non viene concretizzato. Universitari settimi a quota 20 punti in classifica.

TABELLINI

SERIE B/M | GIRONE 1

PRO RECCO RUGBY vs RUGBY 26-22 (16-7)

MARCATORI: 4′ cp Barisone; 12′ mt. Avignone, tr. Barisone; 30′ mt. Granzella tr. Ricca, 36′ cp Barisone; 38′ cp Barisone; 45′ mt. Mitri, tr. Barisone; 12′ mt. Gesa, 20′ mt. Vimercati; 28′ cp Barisone, 39′ mt. Bertirotti.

CUS GENOVA RUGBY: Giuliano, Felici, Said, Santiago, Grassotti, Pendola, Satta, Bertirotti, Casellato, Granzella, Vimercati, Ricca, Migliorini, Pulimeno, Gesa. Subentrati: Rayane, Bosia. A disposizione: Bianchi, Bruzzone, Pezzana, Pressenda, Filippone. Allenatore: Jones.

SERIE A/F | GIRONE 1

CUS GENOVA RUGBY vs UNION RUGBY MILANO 5-0 (0-0)

MARCATRICI: 61′ Anfosso