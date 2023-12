Ruba una carta di credito e compra dei gratta e vinci: scoperto e arrestato dai carabinieri

Genova. Nel pomeriggio a Genova Pra’ i carabinieri, hanno fermato per un controllo un italiano di 35 anni con svariati pregiudizi di polizia, già sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia.

Nel corso dei controlli è stato trovato in possesso di due carte di debito intestate ad altre persone e di due tagliandi della lotteria “gratta e vinci”. Gli immediati accertamenti consentivano di appurare che nel precedente pomeriggio, un 31 enne genovese, presso quel Comando aveva denunciato il furto all’interno della propria autovettura dalla quale era stato asportato un bancomat trovato in possesso del 35 enne con il quale aveva acquistato i tagliandi del “gratta e vinci”.

I carabinieri, inoltre, hanno poi accertato che l’uomo fermato aveva abusivamente occupato un alloggio popolare situato in via Due Dicembre 1944 di proprietà dell’Arte. L’uomo è stato tratto in arresto per furto, indebito utilizzo di carte di pagamento, ricettazione e occupazione abusiva di alloggio popolare.