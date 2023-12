Rossetti (Azione) a Toti: “Collegato alla finanziaria, legge omnibus in nome del sacro consenso”

Liguria. “Il collegato alla finanziaria dovrebbe modificare le norme che hanno a che fare con l’economia della Regione. Secondo Toti, questa cosa l’ha inventata lui, diventa una legge omnibus per semplificare le leggi e per aiutare le imprese e i cittadini ma sarebbe utile che il presidente iniziasse ad applicare le leggi”.

È questo l’attacco al presidente di Regione Liguria Giovanni Toti da parte del consigliere regionale del Gruppo Misto (Azione) Sergio Rossetti.

“Nel 2015 – racconta Rossetti -dovevamo far partire la legge contro il gioco d’azzardo ma siamo l’unica assemblea legislativa al mondo che ha una legge in vigore la cui attuazione è rinviata ‘sine die’, quindi finché ci sarà lui non faremo il contrasto al gioco d’azzardo. Dobbiamo fare la programmazione dei forni crematori e non la facciamo per non dare fastidio ai sindaci, quindi è un anno e mezzo che aspettiamo il piano”.

“Poi la sorpresa: abbiamo una legge sui servizi funebri che consentirebbe di aprire delle case mortuarie e dei servizi utili ai cittadini nei comuni, non la applichiamo perché c’è un’organizzazione che non vuole che la norma venga attuata sul suo territorio – spiega Rossetti -. Il presidente dice di andare a dicembre 2025, quindi non attuiamo una legge del 2020 per la solita sacra legge del consenso. Se uno ha un problema allora si sospende l’applicazione di una legge. Questo modo di fare – conclude – è stupefacente: svilisce la Regione, le assemblee legislative e le leggi”.