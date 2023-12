“Riflessioni sulla violenza di genere”, l’assemblea d’Istituto del Gaslini-Meucci

Genova. Nonostante siano passati 24 anni da quando l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite istituì la giornata mondiale per l’eliminazione della violenza contro le donne, ancora oggi il tema della violenza di genere preoccupa e non poco. L’efferatezza del femminicidio della giovane studentessa Giulia Cecchettin da parte dell’ex fidanzato ha scosso l’opinione pubblica e ha portato, ancora una volta, le istituzioni a riflettere sull’importanza dell’educazione alle relazioni tra i giovani.

Per contrastare la violenza è necessario lavorare sin da piccoli sulla creazione di relazioni positive, eguali e paritarie e la scuola rappresenta quel terreno fertile in grado di educare le nuove generazioni al rispetto. Un tema molto delicato che innesca riflessioni, pensieri e propositi.

E proprio a partire da questi che, martedì 5 dicembre alle ore 9 presso la “Sala Chiamata del Porto”, gli studenti dell’IPSIS Gaslini Meucci saranno coinvolti in un’Assemblea di Istituto quale momento di confronto, uno spazio aperto di dialogo, che vedrà partecipi il Dirigente Scolastico, Prof. Gabriele Baroni e dalle ore 10:30 la Prof.ssa Luisa Stagi, professore associato e componente del Comitato delle Pari Opportunità dell’Università di Genova, promotori dell’attivazione di uno spazio, di uno sportello antiviolenza dedicato ai giovani studenti dell’ateneo genovese.

La lotta contro le discriminazioni di genere, oltre a essere un obbligo di legge, si fonda su una combinazione articolata di azioni di comunicazione didattica, di educazione, di formazione e di sensibilizzazione socio-culturale. Un incontro organizzato dagli studenti dell’IPSIS Gaslini Meucci per dare un segnale, per incentivare la costruzione di relazioni non discriminatorie tra ragazzi e ragazze, uomini e donne al fine di sensibilizzare i coetanei in un’ottica di anticipazione, di prevenzione e di contrasto alle violenze.