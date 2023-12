Rifiuti in fiamme nell’ex scuola del Cep: a 10 anni dalla chiusura la Quasimodo affonda nel degrado

Genova. Ancora un blitz dei vandali nell’ex scuola media Quasimodo, al Cep, chiusa da oltre 10 anni e più volte teatro di roghi, furti e devastazioni.

Questa volta a intervenire sono stati i vigili del fuoco, dopo che nel pomeriggio di giovedì è stato segnalato del fumo uscire dai locali. Quando sono arrivati sul posto hanno individuato la fonte del fumo, un mucchio di rifiuti dati alle fiamme.

Il rogo è stato spento rapidamente e prima che potessi espandersi. Si tratta solo dell’ultimo di una lunga serie di episodi di questo genere: la scuola, chiusa dal 2012, nel corso degli anni è stata oggetto di numerosi raid vandalici e oggi è completamente abbandonata e in balia del degrado. Nel 2017 era stata anche al centro di un servizio di Striscia la Notizia, un sopralluogo in bici di Vittorio Brumotti, che aveva scoperto al suo interno una piantagione di marijuana.

Nel maggio del 2022 il Comune di Genova aveva annunciato che l’immobile di via Podestà 2 era stato acquistato dalla Hiberna Regis srl, compagine immobiliare del Gruppo La Villa, in seguito alla partecipazione al bando di gara pubblica indetto dal Comune di Genova. Obiettivo finale, restaurare completamente l’ex scuola e trasformarla in una rsa da 120 posti letto con palestre e stanze per trattamenti riabilitativi, cui si aggiungono impianti di nuova generazione ad efficientamento energetico. A distanza di un anno e mezzo, però, i lavori non sono di fatto ancora partiti e non si ha ancora una data di inaugurazione della nuova struttura.