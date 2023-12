Regione Liguria, il presidente Toti incontra l’ambasciatore francese Martin Briens

Genova. Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti ha incontrato oggi nei suoi uffici di piazza De Ferrari l’ambasciatore di Francia in Italia Martin Briens.

Si è trattato di una visita di cortesia istituzionale, alla luce del recente insediamento dell’Ambasciatore, oltre che l’occasione per discutere di tematiche frontaliere di comune interesse. In particolare, tra i tanti i temi al centro del colloquio, la sfida delle infrastrutture strategiche per la Liguria, dalla nuova diga di Genova al Terzo Valico in fase di realizzazione.

Si è parlato anche di portualità e del futuro raddoppio della ferrovia costiera nel Ponente ligure per rafforzare il collegamento tra Genova, il primo porto italiano, e Marsiglia fino alla Spagna.

Il presidente e l’Ambasciatore hanno parlato anche di possibili collaborazioni sul tema della formazione professionale con il sistema, molto forte in Francia, degli Its che in Liguria garantiscono un posto di lavoro a più del 90% dei giovani che concludono il percorso di studi.

Ad accompagnare l’Ambasciatore, una delegazione composta Rachel Caruhel, Console Generale Aggiunto di Francia a Milano, Pauline Le Louargant, Consigliera Politica dell’Ambasciata e Luc Pénaud, Console Onorario di Francia a Genova.