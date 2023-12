Regali di Natale, acquisti frenati da budget e saldi imminenti. I negozianti puntano sul “last minute”

Genova. Ultimi giorni di shopping natalizio a Genova prima dell’apertura dei regali, un fine settimana che per i negozianti riveste quasi la stessa importanza delle settimane che l’hanno preceduto. È negli acquisti last minute, infatti, che si ripongono le speranze per risollevare un mese di dicembre partito bene dal punto di vista degli acquisti, ma andato in calando una volta superata la frenesia – e le promozioni prolungate – dell’ormai noto “Black Friday”.

“Dicembre è iniziato in modo positivo – conferma Manuela Carena, presidentessa di Federmoda Genova – ma verso metà mese abbiamo iniziato a vedere il calo. Non sorprende, tenuto conto che il potere d’acquisto delle famiglie è diminuito a causa dell’aumento dei costi della vita e dell’inflazione. A questo si aggiunge la concorrenza rappresentata dai grandi gruppi e dall’e-commerce. È anche vero che i negozianti, dal canto loro, devono continuare a lavorare per superare una concezione ormai superata di vendita. Bisogna specializzarsi e differenziarsi, seguire il cliente, capire di cosa ha bisogno e che cosa sta cercando e offrire qualcosa che non si trova da altre parti”.

Chi va a caccia di regali, infatti, continua a seguire un copione ormai noto: da un lato gli acquisti impostati su budget prestabilito, dall’altra pochi doni, ma speciali, pensati appositamente per chi li riceve e per cui si prevede una spesa maggiore. E a fare la differenza nella scelta, tenuto conto che l’investimento massimo medio per i regali è stimato intorno ai 300 euro, sono proprio i negozianti.

“Certo, non aiuta il fatto che i saldi siano così ravvicinati alla fine delle feste – sottolinea Carena – In Liguria anche quest’anno partiamo il 5 gennaio, e soprattutto per quanto riguarda l’abbigliamento, chi vuole investire in capi più importanti aspetta le promozioni. Abbiamo chiesto più volte che la data venisse spostata più avanti, ma Piemonte e Lombardia sono determinate a mantenere questo calendario e abbiamo dovuto adeguarci. Solo che ci ritroviamo in negozio merce acquistata a gennaio, questo anche perché il clima sta cambiando e i capi invernali faticano a essere venduti”.

Al netto di inflazione, aumento delle spese e conseguente “spending review”, l’ultimo fine settimana prima dell’apertura dei pacchetti è quindi fondamentale per riuscire a dare un’ultima spinta alle vendite. Di fianco degli acquisti per pranzi e cenoni – che hanno a loro volta subìto una flessione – restano quelli dell’ultimo momento, e i genovesi hanno un intero weekend per andare a caccia di idee originali. Ai negozi di quartiere e alle botteghe (cui è stata dedicata al campagna “Io compro sotto casa”) si affiancano i mercatini: quello di piazza Matteotti e il Mercatale in piazza De Ferrari, ma anche quello di San Nicola, che chiude i battenti proprio sabato 23 dicembre, passando per quelli organizzati nelle varie delegazioni della città.