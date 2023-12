Recco, nel 2024 ridotte del 5% le tariffe per i passi carrabili

Recco. Scadrà il prossimo 31 dicembre la proroga di 15 mesi concessa dall’Amministrazione comunale per permettere ai cittadini che usufruiscono di un passo carrabili di mettersi in regola pagando lo specifico canone che, nel 2024, costerà anche di meno.

“Qualsiasi accesso alla strada pubblica o privata aperta al pubblico passaggio deve essere autorizzato – spiega il sindaco Carlo Gandolfo – come previsto dal Codice della Strada i cittadini possono sanare una situazione altrimenti sanzionabile; anziché procedere con un controllo a tappeto abbiamo individuato un periodo molto lungo per consentire a tutti i possessori di passo carrabile e accesso a raso di procedere alla regolarizzazione, presentando istanza e pagando solo l’annualità in corso e le due precedenti, senza sanzioni e interessi”.

In vista della scadenza del 31 dicembre la Giunta ha deliberato che, dal 2024, i canoni per il passo carrabile saranno ridotti del 5%. Inoltre per gli accessi su strada pubblica che non comportino la perdita di parcheggi o l’impossibilità di tracciarli è stata prevista l’ulteriore riduzione del 30%.

“Questa previsione dimostra – prosegue il sindaco Gandolfo – come peraltro è sempre stato affermato dall’Amministrazione, che l’intento della regolarizzazione non è ‘fare cassa’, bensì applicare la norma e il principio di equità fiscale ‘pagare tutti per pagare di meno’. Infatti le maggiori entrate derivanti dalle regolarizzazioni consentono di sostenere le ampie riduzioni, mantenendo invariato il gettito dell’entrata”.