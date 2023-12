Recco, lavori di riqualificazione del lungomare: ecco come sarà

Recco. Da domani, martedì 12 dicembre, l’area del cantiere per la realizzazione della parte centrale del Lungomare di Recco sarà ampliata. Questo passaggio segna l’inizio di una nuova fase nei lavori di restyling della passeggiata a mare.

Le attività all’interno dell’area sul lato di levante, attualmente in corso, verranno ultimate durante questa settimana con l’asfaltatura della strada. Contestualmente cominceranno i lavori nella parte centrale del Lungomare e in Largo dei Mille. Per compensare la perdita dei posti auto nella parte interessata dalla nuova area di cantiere, gli uffici comunali hanno previsto il tracciamento di 21 posti auto provvisori.

“Disporremo il tracciamento di nuovi parcheggi in Largo dei Mille e nei pressi della rotonda Baden Powell – ha spiegato il sindaco Carlo Gandolfo – e questo ci consentirà di ricavare 21 nuovi posti auto destinati alle autovetture, fino al 29 febbraio. Data infatti prevista per la fine dell’opera nella zona occupata dal cantiere. Abbiamo individuato quest’area da adibire a parcheggio veicoli per minimizzare i disagi per i residenti e i visitatori durante la fase di costruzione. Il Comune di Recco è impegnato a garantire che i lavori di rinnovamento del lungomare procedano con il minimo impatto possibile sulla vita quotidiana della comunità”.