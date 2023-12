Rappresentativa Nazionale Dilettanti Under 16, Raduno Territoriale Area Nord: convocati sei giocatori liguri

Genova. Nell’ambito del Progetto Giovani LND, il Sig. Gabriele Peccati (Allenatore Rappresentativa Nazionale Dilettanti Under 16) in collaborazione con i Referenti Tecnici Regionali di Piemonte-Val d’Aosta, Liguria, Lombardia, Emilia Romagna, Trentino, Bolzano, Veneto e Friuli Venezia Giulia ha convocato i sottoelencati calciatori per il giorno martedì 12 dicembre 2023 a Verano Brianza, presso il Centro Sportivo “Claudio Casati” sito in Via Dante Alighieri 18, per il Raduno Territoriale dell’Area Nord della Rappresentativa Nazionale Dilettanti Under 16

Cristian Bonanni – Vado

Daniele Carlevarino – Celle Varazze

Ruggiero Covelli – Città di Savona

Gabriel Delishi – Cairese

Aurelio Invernizzi – Celle Varazze

Riccardo Temani – Canaletto