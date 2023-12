Rappresentativa Nazionale Dilettanrti Under 17, Raduni Territoriali Area Nord: convocati cinque giocatori della Liguria

Genova. Nell’ambito del Progetto Giovani LND, il Sig. Roberto Chiti (Allenatore Rappresentativa Nazionale Dilettanti Under 17) in collaborazione con i Referenti Tecnici Regionali di Piemonte-Val d’Aosta, Liguria, Lombardia, Emilia Romagna, Trentino, Bolzano, Veneto e Friuli Venezia Giulia ha convocato i sottoelencati calciatori per il giorno mercoledì 13 dicembre 2023 a Verano Brianza, presso il Centro Sportivo “Claudio Casati” sito in Via Dante Alighieri 18, per il Raduno Territoriale dell’Area Nord della Rappresentativa Nazionale Dilettanti Under 17 (leva 2007)

Edoardo Prudente (Ceriale Progetto Calcio)

Attilio Donarini (Athletic Club Albaro)

Christian Scala (Ligorna)

Filippo Vuillermoz (Vado)

Francesco Berta (Vado)