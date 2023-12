Rapporto Censis, Genova “sonnambula” come l’Italia: sempre più anziana e impaurita

Genova. Un Paese dove nel 2040 – cioè domani – solo una coppia ogni quattro farà figli. Dove il numero dei cittadini in età lavorativa calerà di 8 milioni di persone nei prossimi 20 anni: come se sparissero dalla faccia della terra due città come Roma e Milano. Un Paese sempre più anziano e sempre più impaurito. Dal clima, dalle guerre, dagli effetti delle migrazioni. Sempre più sfiduciato e quindi paralizzato nei confronti del possibile cambiamento. E’ una fotografia impietosa quella che il dossier 2023 del Censis scatta sull’Italia. Definita il Paese dei sonnambuli. “Nell’ipertrofia emotiva in cui la società italiana si è inabissata, tutto è emergenza: quindi, nessuna lo è veramente”, si legge nella relazione che introduce il report.

In questo quadro d’insieme, Genova spicca in negativo. Città anziana in una regione anziana. Insieme a Palermo e Napoli, e unica città del nord con un dato simile, ha fatto registrare un calo dell’8,1% della popolazione in età lavorativa tra il 2001 e il 2021. Se vogliamo proseguire con il paragone con cui abbiamo aperto l’articolo, è un po’ come se fossero scomparse Chiavari e Rapallo. Una situazione che fa preoccupare fortemente i sindacati, tra tutti la Cgil che chiede alla politica di reagire.

Con meno persone occupabili, è anche più semplice trovare lavoro: almeno fino a quando la recessione non sarà irreversibile. E quindi Genova ha visto, tra il 2018 e il 2021, una diminuzione del numero degli occupati “solo” del 2,6%. La speranza è che per i prossimi dati, quelli relativi al biennio in corso, ci sia un’inversione di tendenza e si arrivi al “segno più” come nel resto del Paese.

A livello nazionale, la fase espansiva dell’occupazione, avviata già nel 2021, si è consolidata nel primo semestre di quest’anno. Tra il 2021 e il 2022 gli occupati sono aumentati del 2,4% e nei primi sei mesi dell’anno la crescita rispetto allo stesso periodo del 2022 è stata del 2,0%. Sono 23.449.000 gli occupati al primo semestre: il dato più elevato di sempre. Tuttavia, rispetto ai primi tre mesi di quest’anno, si sono ridotte le ore lavorate in tutti i settori produttivi: -3,0% nell’agricoltura, -1,1% nell’industria, -1,9% nelle costruzioni, -0,5% se si considera l’intera economia. L’Italia rimane comunque all’ultimo posto nell’Unione europea per tasso di occupazione.

Rischio idrogeologico. Lo sapevamo già ma Genova è una delle città dove è più alta la quota di cittadini esposti al rischio di alluvioni: il 15,9%. Un dato simile a quello di Reggio Calabria (14,3%) ma a sorpresa molto più basso delle città sul podio: Bologna e Firenze, rispettivamente al 56,1% e al 36,9% del totale. Un cittadino di Venezia su cinque convive con il rischio di alluvione.

Le paure degli italiani: tutto e niente. Secondo il report del Censis, l’84% degli italiani teme il clima “impazzito”, il 73,4% teme che i problemi strutturali irrisolti del nostro Paese provocheranno nei prossimi anni una crisi economica e sociale molto grave con povertà diffusa e violenza, per il 73,0% gli sconvolgimenti globali sottoporranno l’Italia alla pressione di flussi migratori sempre più intensi e non saremo in grado di gestire l’arrivo di milioni di persone in fuga dalle guerre o per effetto del cambiamento climatico, il 53,1% ha paura che il colossale debito pubblico provocherà il collasso finanziario dello Stato. E il ritorno della guerra ha suscitato nuovi allarmi: il 59,9% degli italiani ha paura che scoppierà un conflitto mondiale che coinvolgerà anche l’Italia, il 49,9% è convinto che l’Italia non sarebbe capace di difendersi militarmente se aggredita da un Paese nemico, per il 38,2% nella società sta crescendo l’avversione verso gli ebrei.

Come faremo? Dalle pensioni alla sanità. Anche il welfare del futuro instilla nell’immaginario collettivo grandi preoccupazioni: il 73,8% degli italiani ha paura che negli anni a venire non ci sarà un numero sufficiente di lavoratori per pagare le pensioni e il 69,2% pensa che non tutti potranno curarsi, perché la sanità pubblica non riuscirà a garantire prestazioni adeguate. Sono scenari ipotetici che paralizzano invece di mobilitare risorse per la ricerca di soluzioni efficaci e generano l’inerzia dei sonnambuli dinanzi alla complessità delle sfide che la società contemporanea deve affrontare.

La spinta del turismo. Secondo il report Censis 2023 la spesa complessiva dei viaggiatori stranieri in Italia è aumentata dai 21,3 miliardi di euro del 2021 ai 44,3 miliardi del 2022 (+108,1%), la spesa degli stranieri per le vacanze è salita da 10,4 a 26,6 miliardi di euro (+155,9%), quella del turismo per motivi culturali e verso le città d’arte è lievitata da 3,3 a 12,4 miliardi di euro (+274,9%). A fonte di questi imponenti flussi turistici, è avvenuta una ricomposizione dell’industria ricettiva italiana. Nel giro di dieci anni, tra il 2012 e il 2022, il numero dei posti letto disponibili nelle strutture di ospitalità è aumentato complessivamente del 9,2%, fino a superare i 5,2 milioni. Si osserva una espansione significativa della ricettività nelle strutture a 5 stelle e 5 stelle di lusso (+45,2%), e in misura più contenuta in quelle a 4 stelle (+13,9%). Gli esercizi extra-alberghieri registrano una variazione positiva del 17,8%. In particolare, l’incremento del numero dei posti letto negli alloggi in affitto gestiti in forma imprenditoriale è stato del 52,9%. Un fenomeno che riguarda soprattutto i centri storici delle città d’arte.

Giovani, espatriati ed esuli: in fuga verso l’altrove. Il nostro Paese continua a essere un Paese di emigrazione (sono più di 5,9 milioni gli italiani attualmente residenti all’estero, pari al 10,1% dei residenti in Italia), più che di immigrazione (sono 5 milioni gli stranieri residenti nel nostro Paese, pari all’8,6% dei residenti in Italia). Nell’ultimo anno gli espatriati sono stati 82.014, di cui il 44,0% tra 18 e 34 anni (36.125 giovani).