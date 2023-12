Rally di Pavia e della Fettunta: doppio impegno nel weekend per New Racing for Genova

Genova. La Lombardia e la Toscana saranno le due regioni interessate dal fine settimana agonistico della scuderia New Racing for Genova: il sodalizio presieduto da Laura Bottini parteciperà, infatti, alla 3^ edizione del Pavia Rally Circuit ed al 44° Rally della Fettunta. Nel primo schiererà due equipaggi; uno, invece, nel secondo.

Pavia Rally Circuit. La gara lombarda, che si terrà sabato e domenica sull’impianto permanente del moto – autodromo di Castelletto di Branduzzo, vedrà in lizza due piloti portacolori della New Racing for Genova che già in passato si sono cimentati in questa specialità. Sono Alberto Biggi (in foto), che condividerà l’esperienza con Alice Caprile ed al volante della Skoda Fabia R5, e Valeriano Bellinzoni, che sarà al via con Samanta Grossi e con la Renault Clio Rally5.

Rally della Fettunta. La corsa del Chianti, che si disputerà sabato e domenica nelle province di Firenze e Siena ma con base a Tavarnelle Val di Pesa, vedrà al via l’equipaggio della New Racing for Genova formato da Ennio Bini e Marta De Paoli. La coppia chiavarese, in gara con una Peugeot 208 Rally4, cercherà di riscattare le ultime sfortunate prestazioni di modo da avviarsi positivamente verso il finale di stagione.–

Intanto debutto positivo con i colori della New Racing for Genova, lo scorso fine settimana, per il quindicenne kartista genovese Rodolfo Cambiaso. All’Autodromo di Modena, in un evento promozionale con le monoposto della Formula Predators, ha chiuso la prima gara in terza posizione e la seconda in sesta, dimostrando maturità e professionalità non comuni ad un pilota della sua età.