Raggirò un quarantenne disabile che si era invaghito di lei per prosciugarne il conto corrente: 49enne condannata

Genova. Ha raggirato un disabile di circa 40 anni che aveva conosciuto in una chat erotica e che aveva fatto in modo si invaghisse di lei per prosciugarne i risparmi. Per questo Cleopatra Valentina Vasile, 49enne, nata in Romania ma residente a Genova con alle spalle numerosi precedenti è stata condannata a 2 anni e 2 mesi di reclusione per truffa aggravata senza condizionale.

I fatti risalgono a cinque anni fa. La donna, poco dopo aver agganciato la sua vittima in chat, si era piazzata nell’appartamento dell’uomo a Genova mentre lui viveva nell’estremo ponente e, per rafforzare il tutto, era andata a conoscere i suoi genitori, in modo da convincerli a fidarsi di lei. Addirittura aveva convinto il 40enne, che dalla nascita è costretto su una carrozzina, a credere che sarebbero andati a vivere insieme, come lui desiderava, facendolo trasferire temporaneamente nell’appartamento genovese con lei, salvo poco dopo, riportarlo a casa dei genitori con una scusa.

Nel frattempo la donna, si era fatta fare numerosi versamenti dal quarantenne che le ricaricava il bancomat e le prestava la carta di credito. Quando l’uomo ha capito di essere stato raggirato lei ormai gli aveva portato via tutti i risparmi.

“La condotta fraudolenta è consistita nello sfruttare abilmente le debolezze che afferiscono alla sfera sessuale e sentimentale della vittima – scrive nella sentenza depositata in questi giorni il giudice del tribunale di Genova Monica Parentini – assecondando appunto determinate fantasie erotiche di sottomissione di Giordano e le sue difficoltà affettive, alimentando in lui la convinzione di aver finalmente trovato una persona che lo potesse completare e rendere felice, convinzione che è stata ulteriormente rafforzata dalla proposta di avviare una convivenza insieme”.

Nella sentenza di condanna il giudice ha anche stabilito il risarcimento a titolo di provvisionale di 26 mila euro all’uomo vittima della truffa, difeso dell’avvocato Mario Giribaldi, del foro di Imperia. Il restante danno dovrà poi definirlo il giudice civile quando la sentenza sarà passata in giudicato.

La donna, che fino ad oggi, ha accumulato una pena di oltre 6 anni di carcere per condanne emesse da diversi tribunali, quando le sentenze saranno definitive potrebbe finire in carcere.