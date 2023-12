Ragazzini fermati dalla polizia locale si scagliano contro gli agenti, caos davanti ai mercatini di Natale

Genova. Caos in centro città nel bel mezzo dello shopping festivo. Davanti ai giardini di Brignole, in via Cadorna, non distante dai mercatini natalizi, si è verificato un parapiglia tra minorenni e alcuni agenti della polizia locale, che avevano fermato i giovani per un controllo.

Il bilancio di quanto accaduto nel primo pomeriggio di questo sabato 16 dicembre è stato di due agenti della polizia locale feriti e due minori arrestati, di cui uno finito pure lui all’ospedale.

I vigili sono stati di fatto aggrediti dai ragazzini che hanno rifiutato il controllo. Lanciato il segnale “K13”, che fa convergere sulla zona tutti i colleghi nei dintorni, sono arrivati altri agenti in rinforzo.

La scena che si è prospettata davanti ai passanti è stata piuttosto forte. I due minori, che avevano alcune dosi di droga, sono stati arrestati per spaccio, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni.

Sul posto oltre alle forze dell’ordine l’automedica del 118 e due ambulanze, quella della Croce Bianca Genovese e della Nuova Volontari Moresco che ha portato un secondo ferito al pronto soccorso del Galliera.