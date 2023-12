Ragazza di 26 anni violentata da uno sconosciuto in un appartamento a Rivarolo: indagano i carabinieri

Genova. Era uscita con alcune amiche per andare poi in un locale a Sampierdarena. Ma si è svegliata, svestita e frastornata, nell’appartamento di un uomo che non conosceva. E che quando ha cercato di fuggire l’ha bloccata. Solo qualche ora dopo, con la scusa di dover andare in bagno, è riuscita a fuggire. Nel frattempo le è apparso chiaro di aver subito una violenza sessuale. E’ successo tra il 6 e il 7 dicembre.

Una notte da incubo per una 26enne che vive nel ponente di Genova e che si è ritrovata per strada in un quartiere che non era il suo, a Rivarolo. La giovane si è presentata la sera presso la caserma dei carabinieri di Sampierdarena per raccontare il poco che ricordava. Ha spiegato di aver bevuto alcolici con le amiche, ma di sapere come è finita in quell’appartamento. I militari hanno immediatamente chiamato un ambulanza e la ragazza è stata portata all’ospedale Galliera dove sarebbe stata accertata dai primi esami la violenza sessuale avvenuta in quell’abitazione.

Non solo. Alla giovane donna sono stati fatti alcuni esami per capire se le siano state somministrate droghe che potrebbero spiegare il totale blackout della giovane che non ricorda come dal locale sia finita in quella casa sconosciuta. Sull’episodio indagano i carabinieri.