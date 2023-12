“Quezzi discarica a cielo aperto”, la denuncia dei residenti: strade e marciapiedi invasi dalla spazzatura

Genova. Un lungo “tour degli orrori” quello compiuto questa mattina da una residente di Quezzi, che con alcuni video – poi pubblicati anche sui social – ha documentato come le strade del suo quartiere, oggi, si presentassero come una vera e propria “discarica a cielo aperto”.

Uno spettacolo indecoroso che purtroppo non sembra essere una novità per la zona: “Da via Daneo fino ai portici di via Fereggiano questo scempio è purtroppo cosa quotidiana – spiega Stefania, residente di Quezzi e che ogni giorno attraversa il suo quartiere per andare a lavorare in centro – sui marciapiedi, tra i bidoni, appoggiati ai muri c’è di tutto, dagli elettrodomestici ai materassi, sacchi di spazzatura di ogni dimensione abbandonati vicino ai bidoni, che spesso non sono neanche pieni“.

Una situazione che sembra non trovare argine, con mucchi di spazzatura che si accumulano per giorni, con sacchi che spesso finiscono sotto i nuovi bidoni, rompendosi e inondando la strada di sporco e odori nauseabondi. “Una situazione che rischia di diventare un problema sanitario – racconta a Genova24 Stefania – visto che la spazzatura richiama animali di ogni tipo, dai topi ai gabbiani, dalle blatte ai cinghiali“.

Diverse le cause di questa situazione, secondo Stefania: “Sicuramente ci deve essere una questione culturale e di civiltà – scherza ma fino ad un certo punto – sarebbe interessante capire chi è che abbandona la sua spazzatura così. Ma non posso non pensare che chi gestisce la nostra città non riesca a pulire quotidianamente queste strade attraversate da migliaia di persone ogni giorno. Situazioni del genere in centro non si vedono, eppure la Tari la paghiamo tutti”.

Genova24, raccolta la testimonianza, ha interpellato Amiu che ha commentato così la vicenda: “Le osservazioni della gentile utente sono tutte pertinenti – ha dichiarato il presidente Giovanni Battista Raggi – Purtroppo l’inciviltà crea un problema organizzativo perché le società come Amiu nascono per il servizio ordinario ovvero lo svuotamento dei cassonetti e non per interventi straordinari di pulizia da abbandoni. Tanto per dare un parametro che possa chiarire la differenza, svuotare un cassonetto comporta un operatore su di un mezzo e un tempo di 40 secondi. Pulire uno scempio come quello ripreso necessita l’impegno di almeno tre persone per almeno mezz’ora e in più con tutto il rifiuto che finisce nell’indifferenziata”.

guarda tutte le foto 9



“Quezzi discarica a cielo aperto”, la denuncia dei residenti: strade e marciapiedi invasi dalla spazzatura

“Questo non significa che noi come Amiu non si debba fare di più per cercare di limitare i disagi dei cittadini – ha poi aggiunto – ma ovviamente un comportamento civile e corretto da parte di tutti aiuterebbe a vivere in condizioni migliori”.