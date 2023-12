Pronto soccorso intasati, Pastorino (Linea Condivisa): “Il 27 dicembre e 2 gennaio si rischia il collasso”

Genova. “Quello che è stato detto dai direttori generali è preoccupante, nelle feste natalizie si rischiano picchi di accessi che possono mettere in ginocchio le strutture di pronto soccorso già in difficoltà, soprattutto nelle giornate del 27 dicembre e del 2 gennaio“. È l’allarme lanciato da Gianni Pastorino, consigliere regionale di Linea Condivisa, mentre i principali ospedali cittadini risultano già affollati con decine di pazienti in attesa di ricevere le cure.

“Operatori, medici, infermieri, Oss e tecnici stanno operando al di là delle proprie forze in una situazione a dir poco disperata con una professionalità esemplare – prosegue Pastorino, vicepresidente della commissione Salute – Ieri, su mia diretta richiesta, è stata convocata la seconda commissione in cui ho richiesto l’audizione dei direttori generali degli ospedali San Martino e Galliera e di Asl 3 e Asl 4 proprio per avere spiegazioni a riguardo e capire cosa sta succedendo nei pronto soccorso dell’area metropolitana genovese”.

La situazione descritta dai direttori generali, accusa Pastorino, “è di grande inefficienza per mancanza di personale per una regione che tarda a prendere adeguate misure nell’applicazione della medicina territoriale e che appare sempre in ritardo nei processi di programmazione, nelle politiche del personale e nella relazione fra le varie strutture ospedaliere. La crisi dei pronto soccorso va vista in quadro complessivo con la completa assenza di filtri territoriali e le persone lasciate sole nel territorio che sono costrette, inevitabilmente, a rivolgersi al personale dei pronto soccorso”.

“C’è da chiedersi perché la giunta Toti non trovi soluzioni di potenziamento della medicina territoriale che evitino molte autopresentazioni nei pronto soccorso – continua il consigliere -. Le difficoltà che stanno attraversando oggi gli ospedali del Villa Scassi, del Galliera e del San Martino, in cui ci sono quotidianamente centinaia di persone in attesa, mettono il personale sanitario in difficoltà e l’utenza resta in attesa spesso per giorni senza alcun servizio neanche di ristoro o altro”.

Pastorino chiede ulteriori misure: “Non bastano due o tre ambulatori di medici di famiglia che danno la propria disponibilità a rimanere operativi, serve una politica coordinata che guardi al rapporto tra il territorio e gli ospedali in una sinergia che eviti in tutti i modi di intasare i pronto soccorso che devono essere a uso esclusivo per le gravi acuzie”.

Le direzioni di aziende e ospedali dell’area metropolitana genovese e della Asl 4 “non concordano con quanto affermato dal consigliere regionale Gianni Pastorino in merito alla presunta assenza di misure previste per fronteggiare l’incremento di accessi in pronto soccorso nel periodo delle festività natalizie – si legge in una nota di replica -. Asl e Ospedali liguri hanno infatti condiviso con Regione Liguria le azioni da mettere in campo, con l’attivazione di ambulatori, flu point e aperture straordinarie di studi dei medici di medicina generale, ma anche l’attivazione di unità di crisi, con posti letto dedicati da mettere a disposizione in caso di necessità”-

“L’esperienza ‘pilota’ del ponte dell’Immacolata ha già consentito di dare una risposta concreta: l’attivazione degli ambulatori in ogni distretto di tutte le Asl ha fatto sì che circa 350 persone (di cui 180 in Asl) si siano recate in queste strutture, anziché rivolgersi ai pronto soccorso, trovando risposte ai loro bisogni – continuano i direttori delle aziende -. Considerando che sono stati circa 3.300 gli accessi nei pronto soccorso liguri durante tutto il ponte dell’Immacolata, si può dedurre che, adottando questa misura, si sia contenuto di oltre il 10% il numero di accessi in pronto soccorso, garantendo comunque la risposta tempestiva di cui i pazienti avevano bisogno. A questi numeri vanno aggiunte le 539 persone che si sono rivolte al servizio di guardia medica e continuità assistenziale della Asl 3, che ha consentito di ridurre ulteriormente gli accessi in pronto soccorso”.

Il piano completo delle azioni previste per fronteggiare i prevedibili incrementi di accesso in Pronto Soccorso, in occasione delle festività natalizie e dei ponti, sarà presentato pubblicamente nei prossimi giorni in una conferenza stampa