Pronto soccorso in tilt, i medici liguri attaccano: “Prevenzione unica via, il resto sono solo discorsi”

Genova. Anche i medici liguri prendono posizione contro la difficile situazione in cui si sono ritrovati i pronto soccorso genovesi all’indomani dal lungo fine settimana dell’Immacolata, caratterizzato da un boom di accessi, ambulanze in coda e decine di pazienti in attesa.

“Le affermazioni di Pastorino relative all’allarme per il mancato avvio dello spostamento sul territorio del supporto economico/organizzativo restano senza una risposta pertinente – dice il dottor Giuseppe Stellini, responsabile scientifico del Centro Servizi Medicoopliguria – Il conteggio regionale dei 350 accessi negli ambulatori aperti (che vengono considerati come accessi risparmiati ai Pronto Soccorso) è improprio e grossolano”.

Il riferimento è a quanto sostenuto dal consigliere regionale di Linea Condivisa Gianni Pastorino, che ha appunto manifestato preoccupazioni e timori proprio alla luce dell’afflusso di pazienti registrato nel primo lungo weekend di festività e della ipotizzata tenuta dei pronto soccorso. A Pastorino hanno replicato le direzioni ospedaliere e le Asl di Genova e del Levante, che hanno portato i dati di accesso ai pronto soccorso dell’Immacolata citando la misura dell’apertura straordinaria degli ambulatori in ogni distretto di tutte le Asl: circa 350 persone (di cui 180 in Asl 3) si sono rivolte agli ambulatori, a fronte di 3.300 accessi nei pronto soccorso liguri durante tutto il ponte dell’Immacolata.

“Si può dedurre che, adottando questa misura, si sia contenuto di oltre il 10% il numero di accessi – sottolineano le direzioni sanitarie degli ospedali genovesi e di Asl 3 – garantendo comunque la risposta tempestiva di cui i pazienti avevano bisogno. A questi numeri vanno aggiunte le 539 persone che si sono rivolte al servizio di guardia medica e continuità assistenziale della Asl 3, che ha consentito di ridurre ulteriormente gli accessi in pronto soccorso”.

Una tesi che non trova concordi i medici di famiglia e i pediatri: “L’unico vero modo di ridurre gli accessi ai pronto soccorso – conclude Stellini – è mantenere più in salute i cittadini con una presa in carico strutturata dedicata alla prevenzione. Il resto sono solo discorsi”.

A fine novembre, quando il boom di casi di influenza e Covid non era ancora entrato nel vivo, l’assessore regionale alla Sanità, Angelo Gratarola, aveva comunicato di avere istituito insieme con la Regione “un gruppo operativo metropolitano per l’emergenza al fine di trovare soluzioni rapide”, invitando a “evitare speculazioni politiche che non propongono nulla di nuovo e che alimentano invece paure e qualunquismo in una sanità che, come dimostra l’ospedale Villa Scassi con i suoi professionisti, offre risposte ai pazienti di altissima qualità”.

Del gruppo di emergenza fanno parte, oltre ai direttori sanitari degli ospedali della città anche i direttori dei pronto soccorso e il direttore del 118 metropolitano. Obiettivo, “trovare soluzioni pratiche, rapide, sinergiche e di mutuo aiuto tra gli ospedali”, mentre si guarda con sempre maggiore preoccupazione all’entrata nel vivo delle festività natalizie, quando molti studi medici resteranno chiusi e ci si aspetta un aumento di pazienti affetti da virus respiratori.