Pronto soccorso, Gratarola a Pastorino: “Solo a Genova nel periodo natalizio 500 persone ai flu point”

Genova. “Lo sforzo che il nostro personale sanitario compie tutti i giorni credo di conoscerlo bene e proprio per questo sto lavorando perché la situazione migliori in un quadro generale di difficoltà a livello nazionale. In questo senso già nel ponte dell’Immacolata e anche per queste festività natalizie abbiamo varato con buoni risultati i Flu Point”.

L’assessore alla Sanità Angelo Gratarola replica così alla nota del consigliere di opposizione Gianni Pastorino, che ha denunciato, dopo un sopralluogo, una situazione difficile nelle strutture sanitarie.

“Non possiamo certo impedire alle persone di recarsi nei pronto soccorso, ma possiamo mettere in campo azioni per scongiurare questo fenomeno in caso di patologie di bassa complessità – continua Angelo Gratarola – in questo senso l’efficacia dei Flu Point è tutta nei numeri espressi in questo lungo ponte natalizio e ancor prima nel ponte dell’Immacolata. A titolo esemplificativo cito un dato: tra il 23 e il 26 dicembre nel solo territorio della Asl 3 si sono rivolti a questi presidi con i medici di medicina generale, all’ambulatorio dell’ospedale Gallino e all’ambulatorio del mal di denti della Fiumara ben 486 pazienti. In area genovese dunque con questi strumenti abbiamo evitato che quasi 500 persone affollassero i pronto soccorso. Ma le nostre azioni di sistema si muovono anche in altre direzioni”.

“Abbiamo lavorato e tutt’ora stiamo lavorando sulla revisione del processo delle dimissioni protette che ci vede impegnati costantemente per alleggerire la pressione sugli ospedali e al contempo dare appropriatezza assistenziale ai pazienti. La sanità territoriale fa sforzi straordinari – conclude Angelo Gratarola – ma la mancanza di personale è problema da risolvere a livello nazionale e, come è noto, anche questa amministrazione si è attivata in questa direzione”.