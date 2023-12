Progetto “assegnazione e autorecupero” per le case di Arte, i sindacati: “Idea partita dalle associazioni”

Genova. Riceviamo e pubblichiamo la nota dei sindacati degli inquilini Sunia, Sicet e Uniat: “Apprendiamo con piacere della soddisfazione di Comune e Regione rispetto alle decisioni sull’assegnazione con autorecupero. L’idea è partita dalle associazioni degli inquilini che nei mesi scorsi hanno intavolato una pressante trattativa per far applicare le norme già esistenti e che venivano disattese”.

“La definizione di quanto annunciato oggi a mezzo stampa si è compiuta nella riunione sindacale del 7 dicembre scorso tra i sindacati inquilini Sunia Sicet Uniat, la direzione di Arte e dell’ufficio Casa del Comune per discutere sull’auto ristrutturazione di appartamenti sfitti di case popolari e sulle morosità incolpevoli”, prosegue la nota.

“Grazie alla contrattazione portata avanti dai sindacati il progetto che partirà darà la possibilità a chi è in graduatoria per una casa popolare di effettuare nell’appartamento lavori di ristrutturazione sino ad un massimo di 3 mila euro e di scalare successivamente l’importo dagli affitti dovuti”, specificano.

“Ricordiamo anche che, sempre nell’incontro del 7 dicembre, il Comune di Genova ha reso disponibile un fondo per intervenire sulla morosità incolpevole nelle case popolari. Anche su questa problematica a breve partirà un bando pubblico per richiedere il contributo. Per Sunia Sicet Uniat Genova la trattativa prosegue perché pur trattandosi di un buon risultato, resta ancora molto da fare a partire dall’allargare la platea dei beneficiari e rendere strutturale il provvedimento”.