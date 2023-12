Procura di Genova, Vittorio Corda va in pensione: ha guidato per 18 anni l’aliquota di polizia giudiziaria della locale

Genova. Brindisi, sorrisi e abbracci al quinto piano di palazzo di Giustizia per il saluto di commiato a Vittorio Corda, comandante dell’aliquota dei vigili in tribunale, ruolo che ha ricoperto per 18 anni.

Intelligente, gentile quanto meticoloso, Vittorio Corda era entrato nella polizia municipale nel 1981 con concorso, da agente della sezione di Marassi è passato all’infortunistica e nel 1986 è diventato funzionario. Nel 1990 ha cominciato a lavorare nella polizia giudiziaria della procura, anzi, prima della cosiddetta ‘procurina’. E dal 2005 a oggi, suo ultimo giorno di lavoro, di quell’aliquota è stato il comandante. Oggi a salutarlo c’erano tutti i pm della Procura,

I colleghi dell’aliquota, sulla pergamena di saluto che gli hanno fatto, hanno scritto in chiusura: “Per te che con delicatezza, intelligenza, educazione ed empatia, hai ispirato tutti noi a diventare persone migliori. Ci mancherai”