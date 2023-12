Processo agli ultrà del Genoa, in aula l’ex Milanetto. Ma il Riesame intanto rigetta i sequestri: “Estorsione alla società non provata”

Genova. C’è anche l’ex giocatore e dirigente rossoblù Omar Milanetto tra i testimoni nell’accusa sentiti oggi in aula nel processo per le presunte estorsioni al Genoa in cui sono imputati tredici ultrà.

Milanetto, finito anni fa nella bufera giudiziaria del calcioscommesse e poi assolto, è stato citato dal sostituto procuratore Francesca Rombolà – che ha coordinato le indagini della squadra mobile insieme all’aggiunto Francesco Pinto – per inquadrare il clima che si respirava all’interno della società negli anni oggetto delle contestazioni.

Milanetto ha ricostruito il derby della discordia, quello dell’8 maggio 2011, che segnò per sempre il suo rapporto con la tifoseria genoana. I tifosi contestavano la squadra rossoblù accusandola di essersi venduta il derby, alla fine il Genoa vinse la partita con gol di Boselli proprio su assist di Milanetto. Alla fine Milanetto andò sotto la gradinata con un gesto plateale a invitare i tifosi a stare zitti.

“Le contestazioni iniziarono in quel momento, ci furono degli striscioni contro di me e quello fu il mio ultimo anno da giocatore al Genoa dove sono tornato tre anni dopo come scouting: mi occupavo di trovare giocatori da acquistare”. E lì le contestazioni sono ricominciate? “Sì mi contestavano in quanto facevo parte della dirigenza” ha detto sottolineando che per le contestazioni ricevute “non ho mai avuto timore fisico. Conoscevo di nome gli ultras più noti della gradinata ma non ho mai avuto a che fare con loro”.

Stamani qualche momento di tensione in aula si è verificato nel corso della testimonianza del ristoratore Danilo Scala, titolare del ristorante San Giorgio. Scala è stato chiamato perché testimone di uno degli episodi di intimidazione contestati ad alcuni degli imputati, ma anche lui come molti altri testimoni ascoltati nelle scorse udienze, in aula hanno minimizzato l’accaduto. L’episodio in questione risale al 27 marzo 2017 Armando Izzo, allora giocatore del Genoa, si trovava a cena nel noto ristorante. Arrivarono una ventina di tifosi a circondarlo per dirgli che dopo la partita persa non doveva andare a cena al ristorante ma stare a casa a mangiare “ricotta e prosciutto”.

“Contestazione?” ha detto oggi Scala in aula “Gli han detto solo di giocare meglio, solite cose che dicono i tifosi”, ma il pm gli ha più volte fatto notare che nelle precedenti dichiarazioni non aveva affatto minimizzato e gli ha anche letto l’intercettazione di una telefonata fatta il giorno dopo a uno degli imputati, non presente ai fatti, in cui lamentava pesantemente l’accaduto. Scala ha continuato a minimizzare i fatti, tanto che il giudice a latere Riccardo Crucioli ha perso la pazienza: “Questo processo fino ad oggi è andato così perché non avevamo ancora tutte le carte ma ora le abbiamo lette – gli ha detto rileggendogli per intero l’intercettazione – e quindi se lei non dice la verità dobbiamo trasmettere gli atti alla Procura”. Lui si è difeso dicendo che “sono passati cinque anni, non ricordo perché cosa ho detto” e “io non so nemmeno cos’è la Brigata Speloncia”. Anche la giudice Valentina Vinelli ha interrotto in un’occasione il testimone ricordando che stava minimizzando visto lo stesso Izzo in aula aveva parlato di “venti persone con i caschi in testa”.

Intanto proprio oggi il tribunale del Riesame, sezione misure di prevenzione, ha rigettato per la seconda volta la richiesta della Procura di Genova di un sequestro patrimoniale ai danni di Massimo Leopizzi. Secondo la Procura, Leopizzi con il concorso di Arthur Marashi avrebbe fittiziamente intestato ad altri la Sicurart per evitare proprio un procedimento di sequestro nei suoi confronti visto che a carico suo e di altri imputati è ipotizzato il reato di estorsione ai danni del Genoa.

Per la sezione misure di prevenzione invece non è provata estorsione da parte di Leopizzi e degli altri al Genoa ma al limite le ‘intimidazioni’ per avere i soldi che la società doveva alla 4Anyjob e che il rapporto tra 4anyjob e Sicurart – che fornivano gli steward per le partite del Genoa – esisteva. Anche se le fatture erano potevano essere imprecise, non sarebbero state fittizie – secondo i giudici – e il fatto che Massimo Leopizzi fosse socio occulto di quattro società, non è sufficiente a provare che l’abbia fatto in quanto autore di un reato, l’estorsione appunto, che secondo i giudici del Riesame non sarebbe provato. Lui stesso in un’intercettazione aveva ammesso che non si era intestato le società a causa del debiti con Equitalia.