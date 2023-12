Premio Internazionale Ivo Chiesa: ecco tutti i vincitori della quarta edizione

Genova. Glauco Mauri, Cristina Parku, Serena Sinigaglia, Leo Muscato, Peeping Tom, Es Devlin, Tommaso Le Pera, Siro Ferrone, Carla Signoris, Davide Iodice. Sono questi i vincitori della quarta edizione del Premio Internazionale Ivo Chiesa – Una vita per il teatro, a cui si aggiungono il Premio speciale del Presidente di Giuria, che Gad Lerner ha assegnato alla memoria dell’attore palestinese Abraham Saidam, rimasto vittima dei bombardamenti a Gaza, e il Premio Speciale del Presidente del Teatro Nazionale di Genova, consegnato da Alessandro Giglio ad Angelo Pastore, che ha diretto il Teatro Nazionale di Genova dal 2015 al 2019.

Nato su impulso dell’attuale direttore Davide Livermore per ricordare la memoria di Ivo Chiesa, impresario, organizzatore, critico teatrale, drammaturgo, direttore del Teatro di Genova dal 1955 al 2000, unanimemente riconosciuto come uno dei padri del teatro pubblico italiano, il Premio Internazionale Ivo Chiesa, articolato su dieci categorie, dà riconoscimento a ogni forma di vissuto teatrale – dai registi agli impresari, dai costumisti agli scenografi, dai compositori agli studiosi, dai tecnici ai pedagoghi – abbracciando prosa, opera e danza e rimarcando la profonda adesione tra vita e teatro, tra identità privata e ruolo pubblico, tra scelte esistenziali e artistiche.

Guidata dal presidente Gad Lerner, coordinata dal dramaturg del Teatro Nazionale di Genova Andrea Porcheddu, la Giuria di questa quarta edizione del Premio – composta da Roberto Andò, Valerio Binasco, Umberto Fanni, Roberto Ferraresi, Alberto Mattioli, Sabina Minardi, Cristiana Morganti, Elisabetta Pozzi, Margherita Rubino, Marino Sinibaldi, Walter Zambaldi – ha assegnato i premi nel corso di un evento speciale che si è tenuto nella serata di lunedì 11 dicembre al Teatro Eleonora Duse, alternando a momenti di musica e spettacolo la consegna dei riconoscimenti ai premiati, in gran parte presenti di persona sul palco del teatro genovese.

L’evento, per la prima volta aperto al pubblico, è stato condotto da Massimo Bernardini, giornalista e conduttore di Rai 3 e Rai 5, affiancato in questa edizione dalla regista e attrice Mercedes Martini. Hanno partecipato gli allievi del primo anno del Corso di Alta Formazione per Attore della Scuola di Recitazione del Teatro Nazionale di Genova, mentre i momenti musicali sono stati affidati alla voce di Alessandra Ravizza, accompagnata al piano da Francesco Negri. Numerosi i rappresentanti del teatro italiano presenti alla cerimonia, da Lella Costa, codirettrice del Teatro Carcano, a Mimmo Basso, direttore operativo del Teatro di Napoli.

Main sponsor della quarta edizione del Premio Ivo Chiesa è BPER Banca, che accosta per la prima volta il proprio nome al Premio. «Grazie alla capacità di visione di Davide Livermore e al lavoro altamente professionale del team del Teatro Nazionale di Genova, la serata di consegna del Premio Ivo Chiesa, a cui partecipano i nomi più importanti del teatro italiano, si è in pochi anni affermata come un evento che celebra la cultura teatrale italiana e internazionale, oltre che un momento di grande prestigio per la città di Genova» afferma il Direttore Territoriale per la Liguria Luigi Zanti. «È quindi con una certa emozione che BPER debutta quest’anno in questa manifestazione che porta l’attenzione del grande pubblico su eccellenze artistiche e culturali a livello internazionale e sul nostro territorio».

Il premio consegnato ai vincitori riproduce un’opera creata appositamente dall’attore e scultore Graziano Piazza per il Premio Internazionale Ivo Chiesa.

Premio Internazionale Ivo Chiesa

I premiati

Premio Ivo Chiesa “Maestri della scena”

Glauco Mauri

Premio Ivo Chiesa “Futuro della scena”

Cristina Parku

Premio Ivo Chiesa “Regia di prosa”

Serena Sinigaglia

Premio Ivo Chiesa “Regia d’opera”

Leo Muscato

Premio Ivo Chiesa “Coreografia”

Peeping Tom

Premio Ivo Chiesa “Visioni della scena”

Es Devlin

Premio Ivo Chiesa “Mestieri del teatro” (dedicato a Sandro Sussi)

Tommaso Le Pera

Premio Ivo Chiesa “Museo Biblioteca dell’Attore”

Siro Ferrone

Premio Ivo Chiesa “Città di Genova” (dedicato a Carlo Repetti)

Carla Signoris

Premio Ivo Chiesa “La scuola” (dedicato a Marco Sciaccaluga)

Davide Iodice

Premio speciale del Presidente di Giuria

all’attore palestinese Abraham Saidam (in memoria)

Premio speciale del Presidente del Teatro Nazionale di Genova

Angelo Pastore