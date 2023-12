Preli, anche il Consiglio di Stato ferma la riqualificazione edilizia: la soddisfazione di Italia Nostra

Chiavari. Definitivo stop del TAR alla “riqualificazione” edilizia a Chiavari nella zona di Preli, area immediatamente sottostante alla “Collina delle Grazie”, zona SIC caratterizzata dalla presenza di falesie, dall’omonima pineta e da emergenze monumentali tra cui la Chiesa, appunto, di Nostra Signora delle Grazie con affreschi cinquecenteschi di Luca Cambiaso e Teramo Piaggio.

“Si sa che quasi sempre i progetti di riqualificazione edilizia si risolvono in nuovo cemento, che spesso riguarda zone di pregio – dicono dall’associazione Italia Nostra Tigullio – a Chiavari, la zona di Preli è stata appetita, nel tempo, da parte di diversi soggetti che, a più riprese, hanno allungato, per così dire, le mani su quella zona di grande valore, una delle ultime rimaste. Vari progetti di urbanizzazione si sono susseguiti ed in parte sono stati realizzati; l’ultimo è quello relativo alla ex Colonia Fara, oggi Torre Fara, insieme ad altri edifici limitrofi, la cui ristrutturazione si è accompagnata, in diversi casi, con un notevole incremento dei volumi sul fronte mare”.

“Anche il progetto oggi bloccato dal Consiglio di Stato prevedeva ulteriore cemento nella zona più a ponente dell’area, a fronte dello spostamento del depuratore nella zona di colmata, sempre sul lungomare chiavarese, ma questa è un’altra triste storia, che merita, nel caso, di un approfondimento tutto suo.

Contro tale progetto di riqualificazione finalizzato alla costruzione di edilizia abitativa privata di lusso con previsione di piscine, la Sezione del Tigullio di Italia Nostra aveva opposto ricorso al TAR, che già in primo grado annullava lo strumento di pianificazione approvato dell’Amministrazione chiavarese, la quale, tuttavia, ha presentato ricorso in appello. Di questi giorni è la sentenza del Consiglio di Stato, che ha respinto anche l’appello, condannando l’Amministrazione alla soccombenza delle spese”, ricorda l’associazione.

“È così scongiurato l’ennesimo assalto alla diligenza Preli; per il momento, si può tirare un sospiro di sollievo e, visto che siamo in periodo di auguri, auguriamoci che maturi una nuova consapevolezza dell’opinione pubblica e degli enti locali sul valore dei nostri luoghi”.