Ponte Parodi, quale futuro dopo il luna park? “Allo studio un parcheggio e un’arena estiva”

Genova. Un parcheggio per dare respiro al centro storico, ma anche “un’arena estiva per giovani e spettacoli“. Il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici Pietro Piciocchi svela le prime ipotesi sul futuro di Ponte Parodi dopo l’inaugurazione del luna park, avvenuta oggi con qualche intoppo logistico.

“Per la prima volta nella storia l’area di Ponte Parodi viene messa a disposizione per la fruizione pubblica – osserva il numero due della giunta Bucci -. Questa è una zona che i genovesi non conoscono e su cui noi puntiamo molto, abbiamo tantissimi progetti. Invitiamo tutti a frequentare questo luogo, è una specie di portaerei sul mare, si gode di un bellissimo panorama sulla città”.

Dopo decenni di totale abbandono, la spianata da 22mila metri quadrati tra il gigante Hennebique e l’area della Darsena è stata scelta per ospitare i baracconi, da quest’anno costretti a lasciare la Foce. Una decisione, quella presa da Comune e giostrai, che ha sbloccato i primi elementari lavori di adeguamento per la fruibilità dell’area: asfaltatura, recinzioni, messa in sicurezza provvisoria. Nulla a che vedere con la riqualificazione agognata da anni, ma almeno è la base di partenza per immaginare altri usi nel breve e medio termine.

“Stiamo già ragionando perché ci sia una continuità di utilizzo. Ne vedremo delle belle, non posso anticiparvi nulla. Quello che succede oggi è un momento di sperimentazione che ci guiderà nelle scelte future”, si limita ad aggiungere Piciocchi. L’idea del parcheggio era già stata anticipata durante una commissione consiliare e in un certo senso fa concorrenza (oppure potrebbe aggiungersi) alla soluzione “galleggiante” rispolverata qualche giorno fa dall’assessore Matteo Campora, una suggestione emersa a dire il vero ben 25 anni fa. Un’altra ipotesi è quella di trasferire (o magari raddoppiare) il palco sul mare che viene allestito ogni estate in fondo al Molo Vecchio: forse Ponte Parodi è meno scenografico, ma di certo offre più spazio.

Sul lungo termine occorre tenere presente che esiste un accordo con la Marina Militare per la realizzazione di un centro dedicato alla formazione e alla divulgazione delle attività dell’Istituto Idrografico della Marina. Lì davanti, ormeggiata in banchina, andrebbe la nuova nave dell’Istituto, commessa da 280 milioni in euro in costruzione alla Fincantieri di Riva Trigoso. A Ponte Parodi è previsto il trasferimento di alcune attività oggi svolte a Forte San Giorgio sopra Principe, come la biblioteca. Il tutto in attesa che venga scritta la parola fine sull’annoso contenzioso tra Altarea (la società francese che avrebbe dovuto riqualificarlo e gestirlo) e l’Autorità portuale. Mentre il silos Hennebique a breve distanza appare ancora in tutto il suo fatiscente degrado, nonostante i ripetuti annunci di inizio dei lavori.