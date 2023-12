Ponte Morandi, maxi sforbiciata ai testi delle difese: ne saltano oltre cento, tempi più rapidi per arrivare a sentenza

Genova. La sorpresa è arrivata al termine dell’udienza di oggi. L’avvocato Nicola Santi, che difende l’ex numero tre di Aspi Michele Donferri Mitelli, ha annunciato che rinuncerà a circa un centinaio di testi a difesa che aveva inserito nella sua lista. La rinuncia sarà formalizzata domani. Anche l’avvocato Giovanni Ricco stamattina ha depositato la rinuncia di tutti i suoi testi, circa una ventina. E altri avvocato potrebbero nel corso delle prossime udienze rinunciare a diversi testimoni, anche a causa delle difficoltà di ‘citazione’ come è emerso già oggi dei cinque testimoni convocati dagli avvocati degli imputati Massimo Meliani e Giampaolo Nebbia ne sono arrivati solo due. Raccomandate non ritirate, testimoni che lavorano all’estero che hanno cambiato indirizzo: il rischio concreto è quello di avere udienze senza testi, o quasi.

E se è vero che per rinunciare ai testimoni, serve il via libera della Procura (che non in tutti i casi potrebbe dare il consenso), quello che è emerso oggi alla ripresa del dibattimento ha il sapore di una nuova svolta per il maxi processo per il crollo. Anche perché il tribunale ha deciso che da gennaio gli avvocati dovranno citare 8-9 testimoni per udienza. Dei 350 testimoni calcolati qualche giorno fa, potrebbero quindi restarne circa 200, che saranno sentiti nei primi mesi del 2024.

Poi ci sarà la fase, decisiva, della nuova audizione dei periti insieme a quella dei consulenti tecnici delle difese. Si parlerà quindi di nuovo delle cause del crollo e della situazione in cui versava il ponte Morandi prima della strage del 14 agosto 2018. Obiettivo delle difese è quello di sostenere come quel crollo sia stato improvviso e soprattutto non predibile dalle attività di sorveglianza che, secondo i difensori degli imputati, erano regolarmente svolte.

Entro l’estate potrebbero arrivare le requisitorie della Procura che produrrà anche una seconda memoria conclusiva sul processo a cui sta lavorando il pm Massimo Terrile, insieme ai colleghi Walter Cotugno e Marco Airoldi. Calcolando i tempi per le conclusioni da parte degli avvocati dei 58 imputati si può immaginare di arrivare a sentenza entro la fine dell’anno.

Nell’udienza di oggi sono stati ascoltati due testimoni portati dagli avvocati dell’ex dirigente di Spea Giampaolo Nebbia. Il primo, Mario Campedelli, ex geometra di Spea in pensione. Ha lavorato alle dipendenze dell’ingegner Nebbia dal 1999 al 2003 e ha chiarito che “dai dirigenti non ci sono mai state pressioni sugli ispettori circa i voti da da assegnare o i risultati da ottenere”. Dopo Campedelli, è stata la volta di Andrea Vecchi, responsabile dell’ufficio ponti e strutture di Rfi.

Vecchi ha parlato delle modalità di ispezione su ponti e viadotti messe in campo da Ferrovie. Una deposizione che aveva l’obiettivo di evidenziare i parallelismi tra ferrovie e Spea e le similitudini nella gestione della sorveglianza, tanto che il modello sulla catalogazione dei difetti di Rfi prese ispirazione da quello di Autostrade. L’obiettivo degli avvocati è quello di dimostrare come non fossero mancanze sulla sorveglianza del ponte e come le modalità di ispezione (solo ogni sei anni eseguite con mezzi speciali e “a distanza di braccio” sui ponti ferroviari) fossero analoghe.