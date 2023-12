Ponte Morandi, a gennaio in aula come teste l’ex ministro cinquestelle Stefano Patuanelli 

Genova. Ultima (breve) udienza del 2023 per il processo per il crollo di Ponte Morandi. In aula tre testimoni delle difese, tra questi Francesco Sapio, tra il 2021 e il settembre di quest’anno direttore del tronco di Genova di Autostrade per l’Italia, chiamato dai difensori degli imputati Mauro Coletta e Alessandro Melegari.

A Sapio è stato chiesto conto di alcune email, in cui si parlava di sorveglianza e prove riflettometriche sullo stato del viadotto. Secondo le difese, non sarebbero mai arrivate al tronco di Genova, ma soltanto a Roma. E ancora domande sugli investimenti fatti dopo il crollo del ponte e sulle riunioni periodiche, ogni 3 mesi, per monitorare l’avanzamento degli investimenti stessi.

Dopo i testi è stato scandito l’ennesimo calendario a partire dalla prima udienza del 2024 fissata per il giorno 9 gennaio con le dichiarazioni spontanee dell’imputata Serena Alemanni di Spea mentre alcuni avvocati hanno rinunciato a un’altra dozzina di testimoni a difesa.

Tra meno di 200 testimoni rimasti, a gennaio arriverà a Genova l’ex ministro dello sviluppo economico del M5S Stefano Patuanelli, oggi capogruppo dei cinquestelle al Senato.

Patuanelli è il ministro citato in un’intercettazione di Giovanni Castellucci, dopo che l’ex ad era stato cacciato da Aspi (con una liquidazione milionaria). Come emerso dalle carte dell’inchiesta sui pannelli fonoassorbenti il 24 ottobre 2019 Castellucci parla al telefono con Joerg Eberhart, presidente di Air Dolomiti, controllata del Gruppo Lufthansa. “Mi ha telefonato la Lupo – esordisce Castellucci – è molto preoccupata… mi dirà il motivo oggi… la seconda cosa è che il ministro mi ha chiesto di vederlo… mi ha chiesto di dargli una mano su Alitalia…”.

Patuanelli aveva ammesso l’incontro con l’ex ad di Aspi: “Sì, abbiamo parlato di Alitalia perché Atlantia era parte della cordata che doveva rilevare Alitalia. Castellucci inoltre, interloquiva anche con Lufthansa per qualche tempo dopo la sua uscita da Atlantia. Ovviamente Castellucci non ha mai avuto da me alcun mandato né io gli ho mai proposto alcun incarico”.

E’ proprio la difesa di Giovanni Castellucci ad aver citato l’ex ministro grillino come teste. Patuanelli sarà chiamato a testimoniare il 22 o 23 gennaio.