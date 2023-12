Piscina di Voltri, ecco l’avviso del Comune di Genova per affidare la futura gestione

Genova. Entro la fine dell’anno i lavori di rifacimento della piscina Mameli di Voltri, storico impianto chiuso dal 2013 e completamente adeguato alle nuove normative. Dopo anni di attesa, problematiche complesse al maxi cantiere, i tempi sono quasi maturi.

La novità delle ultime ore è la pubblicazione, sul sito del Comune di Genova, dell’avviso da parte della direzione Sport di raccolta delle manifestazioni di interesse finalizzate a individuare soggetti da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento della concessione di servizio in oggetto.

Con l’avviso – a cui è possibile rispondere fino al 27 dicembre – non è quindi indetta alcuna procedura di gara e non sono previste graduatorie di merito o di attribuzione di punteggi, ma il documento è interessante per avere già chiari numeri, impegni e perimetro d’azione dei futuri concessionari.

Il valore della concessione è stabilito in 3 milioni di euro. La base d’asta per l’affidamento sarà di 10.755 euro all’anno. La durata della concessione potrà andare dai 5 ai 20 anni.

Il complesso sportivo è composto da un immobile di 1900 metri quadri, che comprende una vasca da 25-33 metri (modulabile attraverso un ponte mobile) omologabile per competizioni nazionali di nuoto e pallanuoto fino alla serie A1. Gli spalti sono in grado di ospitare 199 spettatori (di cui 7 posti riservati a persone con disabilità).

Nello stesso immobile sono presenti locali adibiti a spogliatoi e servizi, maschili e femminili e per disabili, oltre a un locale di 65 metri quadri che potrà diventare un bar.

L’impianto è dotato di un contatore gas e tre contatori Enel nonché di progetto di prevenzione incendi e del relativo parere dei vigili del fuoco.

La concessione potrà comprendere anche l’area davanti all’impianto quando il Comune la acquisirà dall’autorità portuale. Quegli spazi potranno essere adibiti a cura e spese del gestore a spiaggia pubblica attrezzata.

L’impianto sarà concesso nello stato in cui si trova. E’ richiesto al concessionario di provvedere all’acquisto e posa in opera delle seguenti attrezzature, del costo stimato di circa 110mila euro (+Iva) necessarie per l’omologazione Coni, ad esempio pareti divisorie degli spogliatoi, cabine a rotazione, armadi, 192 seggiolini numerati per tribuna est, phon e asciugamani e bancone/desk accettazione.

Resta a cura del concessionario anche l’approvvigionamento delle attrezzature da pallanuoto. È richiesto altresì al concessionario di predisporre progetti per l’automazione del ponte mobile a

servizio dell’impianto e per la realizzazione di una tribuna mobile di 100 posti atta a portare la capienza a 299 spettatori, eseguendo i lavori previsti in tali progetti.

Inoltre, viene richiesto al concessionario di provvedere alla progettazione e alla fornitura degli

impianti elettrici del locale associativo e del locale ricreativo.