“Picchi le donne? Ora provaci con me”: 44enne aggredito in un bar e sequestrato per un’ora

Genova. Hanno aggredito e sequestrato per circa un’ora caricandolo nella loro auto un 44enne che aveva picchiato l’ex moglie di uno di loro. Poi lo hanno riportato nel bar dove era avvenuta l’aggressione. Per questo due genovesi, di 45 e 38 anni, originari di Reggio Calabria ma residenti nel quartiere di Molassana, saranno processati il prossimo 17 gennaio. Il sostituto procuratore Federico Manotti contesta loro i reati di lesioni e di sequestro di persona aggravati dal metodo mafioso.

I fatti risalgono al 14 marzo di quest’anno. Secondo quanto ricostruito dai poliziotti della squadra mobile all’origine dell’aggressione ci sarebbe stata la volontà da parte del 45enne A.F., difeso dall’avvocato Giulia Liberti, di dare una lezione alla vittima che aveva picchiato la compagna ed ex moglie dell’aggressore. Era stata la stessa donna a chiamare l’ex marito per raccontare quello che le era successo. Lui, si era presentato in un bar di via Piacenza dove si trovava il 44enne dicendogli: “Picchi le donne? Adesso prova a picchiare me”.

Poi l’ha colpito con un pugno in faccia oppure “con un oggetto contundente” sostiene la Procura, che però non è stato trovato. A.F., insieme all’amico B.D.P., difeso dall’avvocato Mario Iavicoli, avrebbero poi caricato l’aggredito su un’auto per portarlo in giro per la città per circa un’ora e riportarlo infine al bar dove era stato picchiato e poi dove è stato medicato.

Accompagnato al pronto soccorso il 44enne è stato poi refertato con una prognosi di 14 giorni. Ai poliziotti intervenuti la vittima aveva fornito diverse versioni: prima che era caduto da solo nel bar, poi che aveva solo ‘parlato’ con l’aggressore e infine ammesso di essere stato colpito con un pugno.