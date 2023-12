Piano Caruggi, completata la copertura dell’asilo San Donato in piazza delle Erbe

Genova. Ultimati i lavori di rifacimento della copertura dell’asilo San Donato, in piazza delle Erbe. L’intervento, da 600.000 euro, è stato realizzato nell’ambito del Piano integrato Caruggi per la rigenerazione del centro storico. “I lavori – spiega l’assessore alle manutenzioni e ai Centri Storici Mauro Avvenente – hanno riguardato in particolare: l’efficientamento energetico dell’edificio, il risanamento del solaio di copertura, l’impermeabilizzazione e l’isolamento termico”.

Tutti interventi mirati a garantire un ambiente sicuro e confortevole ai bambini e ovviamente a insegnanti e personale. È un altro tassello importante nel complesso quadro del Piano Caruggi: questi lavori, oltre a interessare i frequentatori dell’asilo, contribuiranno al decoro e alla vivibilità della zona, in particolare il potenziamento dell’illuminazione dell’area dei giardini Luzzati valorizza le aiuole poste lungo il perimetro dell’area giochi».

«Questi lavori – commenta il presidente del Municipio I Centro Est Andrea Carratù – vanno a risolvere, in modo definitivo, le infiltrazioni e i problemi di umidità all’interno dell’asilo che si riscontravano da tempo. Un intervento atteso che riguarda un’area molto frequentata sulla superficie calpestabile e che migliorerà anche le aree esterne usate per attività ludiche e motorie rivolte ai bambini dell’asilo».