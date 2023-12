Parco del ponte, riagguantati 10 milioni del decreto Genova: rischiavano di andare a Civitavecchia

Genova. Rischiavano di partire per sempre in direzione del porto di Civitavecchia, per interventi di potenziamento dello scalo. Ma l’emendamento nella legge di Bilancio del governo è stato cancellato. Genova, annuncia la senatrice di Italia Viva Raffaella Paita, riagguanta 10 milioni di euro stanziati con il “Decreto Genova”.

“Non saranno decurtati i 10 milioni del decreto Genova per il porto di Civitavecchia – scrive sui social la renziana, confermando un gioco di squadra con il centrodestra del sindaco di Genova Marco Bucci – quel porto avrà comunque un finanziamento che non sarebbe stato giusto togliere da Genova dopo quanto accaduto, bene così, la nostra battaglia era giusta e l’abbiamo vinta, meglio tardi che mai”.

I soldi in questione rientrano nei 30 milioni di euro all’anno che il “Decreto Genova” nel 2018 stabiliva per eventuali ritardi nei pagamenti da parte di Autostrade per l’Italia per gli interventi di costruzione del nuovo ponte San Giorgio e delle altre opere post crollo del Morandi.

Quei soldi, anche sulla base del fatto che Aspi ha sempre versato, finora, il dovuto, non erano stati in parte utilizzati andando a costituire una sorta di tesoretto da 88 milioni di euro che Bucci voleva impiegare per il “parco del ponte”, il “cerchio rosso” disegnato da un gruppo di professionisti con lo studio Boeri come capofila.

I primi 35 milioni sono stati assegnati a Genova nel 2021 dall’allora governo Draghi. Gli altri 53 non sono mai arrivati. O meglio, sono rimasti congelati in attesa che fossero ultimate progettazioni e gare di alcune delle opere legate al “parco del ponte”.

A oggi il Comune ha utilizzato i primi 35 milioni per il Memoriale – solo pochi giorni fa la giunta ha approvato il programma di allestimento interno – e bandire la gara con cui scegliere chi progetterà e costruirà la passerella ciclo-pedonale del “cerchio rosso”. Tutte opere che stanno progredendo con ritmi tutt’altro che rapidi. Basti pensare che inizialmente il Memoriale avrebbe dovuto essere inaugurato nel 2021. Oggi il cronoprogramma individua il taglio del nastro il 13 agosto 2024. Aggiudicati i lavori per la serra, ma anche per il museo, la casa delle famiglie e la ludoteca.