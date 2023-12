Pallavolo, grande festa di Natale per l’Amis Admo Volley

Lavagna. Martedì 19 dicembre, presso la palestra Parco Tigullio a Lavagna, si è svolta la tradizionale Festa di Natale della Scuola Federale di Pallavolo Amis Admo, occasione per ritrovarsi tutti insieme dopo la prima parte della stagione sportiva e per scambiarsi gli auguri di Natale.

Dalle 17.00 hanno giocato, divisi in squadre da 5 giocatori i piccoli atleti delle categorie Minivolley S3 White, Green e Red. A seguire sono intervenuti i dirigenti, gli allenatori e gli atleti e le atlete delle squadre del settore giovanile agonistico e delle prime squadre. In un bel clima di Festa e di Sport l’evento si è concluso con una foto tutti insieme e con lo scambio degli auguri con pandoro e panettone. La partecipazione è stata come sempre molto ampia, anche da parte delle famiglie degli atleti, con la tribuna piena in ogni ordine di posto.

Le parole di Marco Dalmaso e Simone Cremisio, responsabili tecnici del progetto Amis Admo nato nel 2009: “Siamo molto contenti che ci sia un così grande e sentito riscontro al lavoro che quotidianamente da anni portiamo avanti nelle varie palestre di Chiavari e Lavagna. I risultati sportivi sono sempre in crescita e tutte le nostre squadre si trovano ai vertici delle classifiche dei vari campionati e nello stesso tempo l’interesse per la pallavolo e per la nostra realtà è sempre maggiore. Con grande impegno, nostro e da parte di tutti i dirigenti e allenatori stiamo riuscendo a far giocare a pallavolo tanti bimbi, ragazze e ragazzi di età diverse e con abilità diverse, dando ad ognuno la possibilità di far parte di un gruppo squadra e di mettersi in gioco imparando e migliorandosi ad ogni allenamento. Lo sforzo da parte nostra è sempre grande, ma molto maggiore è la soddisfazione di vedere una palestra piena di bimbi, ragazzi e famiglie felici di far parte della grande famiglia pallavolistica Amis Admo”.