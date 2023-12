Pallacanestro Sestri, sconfitta ad Arezzo in uno scontro salvezza

Arezzo. Sconfitta per la Pallacanestro Sestri. Al PalaAgata i Seagulls vengono superati dal Basket Arezzo in uno scontro salvezza del girone B di Serie B Interregionale.

Nella prima frazione partono forti gli aretini, capaci di creare un solco di nove punti alla fine del primo quarto. Nella seconda frazione i Seagulls reagiscono, rosicchiando tre punti di svantaggio nel contesto di una sfida equilibrata, andando all’intervallo lungo sul -6. Al rientro in campo Sestri subisce la verve degli aretini, incassando il decisivo parziale di 28-9 che di fatto chiude la sfida. L’ultima frazione non altera il punteggio e così Arezzo conquista la vittoria.

Questo il commento di Francesco Guida, capo allenatore dei Seagulls: «Arezzo ha meritato la vittoria, complimenti a loro. Abbiamo giocato un primo tempo discreto, a parte i primissimi minuti della gara poi avevamo trovato una quadra e difatti la partita era piuttosto equilibrata. Nel secondo quarto, che abbiamo vinto, difensivamente abbiamo fatto bene, in attacco iniziavamo a produrre buoni tiri. Al ritorno in campo siamo usciti dalla partita alle prime difficoltà pensando forse di dover risolvere i problemi che si presentavano rapidamente e soprattutto più individualmente che come collettivo. Vale un po’ per tutte le squadre, anche per noi, per come siamo strutturati, c’e sempre bisogno di tutti, tutti sono importanti, ma nessuno viene prima del gruppo, né si gioca per soddisfare le esigenze o le preferenze di un singolo, questo deve essere ben chiaro, non sono tollerati comportamenti che non vanno in questa direzione. Sarà mia cura ribadire, anche se erano già noti, questi concetti. Nell’analisi della gara possiamo aggiungere che abbiamo avuto presto problemi di falli con alcuni esterni, cosa che non ha permesso a questi di “entrare” in partita, abbiamo avuto percentuali al tiro di molto inferiori rispetto agli avversari e ciò non ha contribuito certo alla serenità della squadra. Per quanto riguarda gli acciacchi cronici che abbiamo, non sto qui a ricordarli, né a ricordare le difficoltà durante la settimana per gli allenamenti. Ringrazio chi sta stringendo i denti e magari sta giocando con gli antidolorifici. Avevamo anche Simon Anaekwe non in buone condizioni avendo fatto un solo allenamento negli ultimi sette giorni martedì scorso, ma ha fatto quel che ha potuto e lo ringrazio per la disponibilità, venticinque minuti in campo, a meno che non si pensi che si possa giocare senza allenarsi, cosa inaccettabile, non era scontato. Prima della gara pensavo di poterlo utilizzare meno. In ogni caso guardiamo avanti e pensiamo alla prossima gara, importante, contro Serravalle in casa, di sabato prossimo».

Il tabellino:

BASKET AREZZO – PALLACANESTRO SESTRI 81-57

(Parziali: 20-11; 15-18; 28-9; 19-19)

BASKET AREZZO: Pelucchini 2, Zocca 18, Toia 11, Nica, Iannicelli 16, Rossi 13, Jankovic 3, Semprini 8, Vagnuzzi 6, Giommetti 2, Terrosi 2, Provenzal ne. All. Evangelisti.

PALLACANESTRO SESTRI: Lo 5, Pasqualetto 4, Cavallaro 10, Daunys 22, De Paoli. Anaekwe 8, Pintus 2, Zini 6, Barnini, Cartasegna. All. Guida.